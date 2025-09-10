ACCIÓ obre una delegació territorial a Sabadell: "Anirem a buscar les empreses"

Sabadell té una oficina territorial d'ACCIÓ, l'agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, des d'aquest dimecres. La delegació està situada a Fira Sabadell i donarà servei a quatre comarques: el Vallès Occidental i l'Oriental, el Baix Llobregat i el Maresme.
ACCIÓ compartirà espai amb les noves instal·lacions de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i la regidoria de Comerç i Consum. Tant l'Ajuntament com la Generalitat volen atreure noves inversions –nacionals i estrangeres–, reduir burocràcia i facilitar tràmits i gestions, i facilitar la internacionalització i la innovació de les empreses.
La delegació funcionarà com un servei de proximitat i estarà dirigida per Dolors Paniagua, que coneix el sector i la Generalitat: ha passat per l'agència Catalonia Trade and Investment i ha estat subdirectora de l'Agència Catalana d'Inversions. "És un dels millors perfils que tenim. Volem ajudar a les empreses en termes d'estratègia, internacionalització i innovació", ha explicat el conseller delegat d'ACCIÓ, Jaume Baró, en la presentació de la nova oficina.
El secretari d'Empresa i Treball, el sabadellenc Pol Gibert, ha assegurat que, a partir d'ara, "no caldrà que les empreses ens vinguin a buscar, sinó que nosaltres les anirem a buscar". El número 2 del departament ha subratllat el moment escollit per obrir l'oficina, en què les empreses necessiten el suport de la Generalitat davant d'un "context internacional complex".
Quatre de cada deu indústries del país
El Vallès Occidental, l'Oriental, el Baix Llobregat i el Maresme representen un terç de l'economia de Catalunya (32,6%), segons l'Idescat, amb un Valor Afegit Brut (VAB) de 80.000 milions d'euros anuals.
Les comarques aglutinen el 43% del pes industrial del país i es consideren una de les regions més industrialitzades d'Europa. Excepte el Maresme, que té menys presència industrial, els Vallesos i el Baix Llobregat tenen un PIB per càpita i una renda bruta per habitant superior a la mitjana catalana.
Tot i això, un dels reptes d'ACCIÓ i de la Generalitat a la comarca és fer créixer el pes de la indústria, que representava el 25,9% del VAB del Vallès fa una dècada, 1,5 punts per sobre de l'actualitat.
Farrés: Sabadell és capital. No em cansaré de dir-ho"
L'alcaldessa, Marta Farrés, ha celebrat que la ciutat hagi estat el lloc escollit per la seu territorial de l'agència de la Generalitat: "Sabadell és capital. No em cansaré de dir-ho", ha exposat. "Per a nosaltres és un orgull", ha afegit el tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica, Lluís Matas.
Una de les frases més repetides de Farrés és "posar la catifa vermella a les empreses". Avui, ha refermat la idea de simplificar l'administració i facilitar els tràmits davant dels empresaris i les entitats: "Hem d'estar més a prop. Vosaltres genereu l'economia i l'ocupació, nosaltres ho hem de posar fàcil", ha explicitat.
A la inauguració hi han assistit regidors del Govern, empresaris i representants d'entitats econòmiques de la ciutat i de la comarca, que s'han fet una fotografia conjunta de grup.