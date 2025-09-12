Oliu: "El Banc Sabadell té un futur brillant en solitari"

L'oferta presentada pel BBVA als accionistes del Banc Sabadell està "molt lluny del valor fonamental del banc en solitari. Així es veu en el mercat, així ho veuen els nostres assessors i també el Consell", ha assegurat el president del Banc Sabadell, el banquer sabadellenc Josep Oliu, en un vídeo difós per la mateixa entitat, motiu pel qual l'entitat "recomana als nostres accionistes no acceptar l'oferta del BBVA".
En aquesta línia, Oliu defensa que la proposta del Banc Sabadell com a independent, que presideix des de fa més d'un quart de segle, aporta "més valor i més distribució de dividends" que bescanviar les accions per les del BBVA, i alhora recorda que, en el que hi acudissin, "haurien de pagar impostos per les plusvàlues de les seves accions, en la majoria de casos superior a la quantitat que reben en efectiu –el BBVA ofereix una acció i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Banc Sabadell–, i aquells que acceptin l'oferta no podran cobrar el dividend extraordinari de 0,50 euros per acció".
Finalment, i després que el conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, titlli l'oferta de "no només ser pobre, a més de confusió i incertesa", fent referència a l'omissió de les "inevitables sinergies negatives de tipus comercial per l'excessiva concentració en una entitat, sobretot en el cas de pimes" en el follet, Oliu ha reiterat el "futur brillant en solitari" d'una entitat que "representa una forma única de fer banca des de fa 144 anys, sent propers, reconeixibles i honestos".