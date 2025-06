Dia clau en la carpeta de l'opa del BBVA al Banc Sabadell

El Consell de Ministres es pronuncia aquest dimarts sobre l'opa del BBVA al Banc Sabadell. Dies abans que venci el termini legal que té per fer-ho, el Govern espanyol revelarà si imposa condicions addicionals a l'operació, que justifiqui per "raons d'interès general" diferents de les de Competència.

El Banc Sabadell veu "lògic" que l'Executiu afegeixi restriccions, mentre que el BBVA ja ha avisat que si és així no descarta la via judicial. Un cop coneguda la decisió, el BBVA haurà d'actualitzar el fullet de l'operació perquè els accionistes disposin de tota la informació i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) haurà d'aprovar aquest document. Per ara, el desenllaç de l'operació no s'espera almenys fins al setembre.

La llei de defensa de la competència especifica que criteris "d'interès general" són aquelles qüestions relacionades amb la defensa i la seguretat, la protecció de la seguretat o la salut públiques, la lliure circulació de béns i serveis dins el territori, la protecció del medi ambient, la promoció de la investigació i el desenvolupament tecnològic o la garantia d'un adequat manteniment dels objectius de la regulació sectorial.

Tal com és habitual els dimarts, el Consell de Ministres es reuneix al matí, però es desconeix, de moment, si la decisió es farà un cop tancada la borsa per minimitzar l'impacte en els mercats. A Catalunya, el pronunciament del govern espanyol coincideix amb el festiu de Sant Joan, però, tot i això, l'empresariat n'està molt pendent i fa dies que reclama "traves i obstacles" per frenar l'operació.