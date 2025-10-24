Osvaca posa en funcionament les noves instal·lacions ampliades a Sabadell

La companyia Osona Vallès Carns, dedicada a la compravenda, cria, engreix i sacrifici de bestiar boví i oví iniciarà el pròxim dilluns l'activitat a les noves instal·lacions ampliades de la seva seu central, situada a l'Escorxador de Sabadell.
Les obres, amb un període d'execució d'un any i mig, i que permeten ampliar i renovar espais essencials de la seu, han suposat una inversió aproximada de tres milions i mig d'euros. Actualment, amb una plantilla de prop de 200 treballadors, la posada en marxa de les noves instal·lacions es traduirà en la contractació de 40 nous llocs de treball.
Entre les millores, s'han renovat i ampliat les càmeres frigorífiques, els molls de càrrega, els vestuaris i els menjadors per al personal. L'objectiu, segons detalla la companyia, són per fer més àgil, còmoda i eficient l'activitat diària, "posant el focus en la qualitat i el benestar de les persones".
Un altre dels motius d'aquesta ampliació ha estat el resultat de la integració amb Càrnia. Amb la posada en marxa de les noves instal·lacions, Oscava - Càrnia unifica a Sabadell una secció de l'activitat comercial que fins ara es desenvolupava a Mercabarna, optimitzant recursos logístics amb la reducció de desplaçaments.
Fonts de la companyia apunten que amb l'entrada en funcionament de les noves instal·lacions, Osona Vallès Carns "assoleix uns estàndards que permetrà a l'empresa aconseguir certificacions de qualitat més elevades per poder arribar a mercats exigents, com per exemple el japonès". Alhora, el projecte realitzat "representa un pas endavant en la millora contínua de l'empresa, que aposta per la innovació i l'eficiència operativa, al servei dels seus treballadors i clients".