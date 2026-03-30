El Centre d’Empreses de Can Roqueta de Sabadell ha acollit aquest dilluns una jornada per reivindicar el lideratge conscient i el talent femení en el teixit empresarial, amb la participació de representants institucionals i empresàries de la comarca, organitzat per Pimec Vallès Occidental, juntament amb la Comissió Dona i Empresa de l'entitat. La trobada ha posat sobre la taula una idea compartida: la igualtat no és només una qüestió de justícia, sinó també de competitivitat.
Durant la seva intervenció, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha alertat que encara “vivim encara en un món coix. Durant generacions no hem deixat créixer el talent femení i això ha fet perdre oportunitats, idees i innovació”, ha afirmat. En aquest sentit, ha llançat una pregunta directa: “Quantes empreses no s’han creat? Quantes idees no han arribat al mercat?”.
Farrés ha insistit que el repte no és incorporar el talent femení, sinó garantir que pugui desplegar-se plenament: “No es tracta d’una moda, sinó de recuperar tot allò que hem invisibilitzat durant anys”. I ha conclòs amb una idea clara: “Mai ens ha faltat talent a les dones; el que ens ha faltat són oportunitats”.
Una visió compartida per la consellera d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, que ha posat l’accent en l’impacte econòmic de la desigualtat. “No invertir en igualtat és perdre competitivitat. El cost d’oportunitat pot arribar al 17% del PIB”, ha advertit.
Des del món empresarial, el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha remarcat que el debat ja no és només social, sinó estratègic. “Les empreses que aprofiten tot el talent són més resilients i més competitives”, ha assegurat. En la mateixa línia, ha destacat que les pimes, com a motor econòmic del territori, només podran créixer “si funcionen a ple rendiment i això passa per no deixar ningú enrere”.
La presidenta de la Comissió Dona i Empresa de Pimec, Maria Teixidor, ha anat un pas més enllà i ha vinculat aquest canvi amb el model de lideratge. “Les empreses que posen les persones al centre són més innovadores i més capaces d’adaptar-se”, ha afirmat. Segons ha explicat, les dades mostren que les empreses cada vegada valoren més habilitats com l’escolta activa, la comunicació o la gestió d’equips: “Són competències on el talent femení té molt a aportar”.
En el marc de la jornada, que ha comptat amb el suport d’ADE Vallès i la Xarxa de Dones Empresàries i Emprenedores de Sant Cugat, s’ha celebrat una taula rodona amb les empresàries Belén León, gerent de León Tomás; Sonia Rodrigalvarez, fundadora de SenVal Consulting; Elena Iranzo, CEO de Transportes Iranzo, i Rosa Feijóo Puigdollers, fundadora de Qgat Improvement.
La participació de les quatre empresàries ha conclòs amb una idea compartida: el canvi ja està en marxa, però necessita continuïtat. I, sobretot, compromís. “Les dones també poden picar a la porta —i obrir-la”, fent referència a sectors històricament predominats pels homes, sigui el de la construcció o el de logística i transports, avui ja amb presència femenina als òrgans de direcció.