Mentre l’activitat aeroportuària creix any rere any, l’Aeroport de Sabadell té pendent resoldre la carpeta del Pla Director, aprovat l’any 2001, i que incloïa, entre altres aspectes, una previsió dels espais que necessitava la infraestructura per atendre l’evolució del trànsit aeri, garantint la seguretat i alhora contribuir a l’adequada ordenació del territori en què s’ubica. El document feia previsions fins al 2015. Onze anys després, diverses entitats reclamen al gestor aeroportuari Aena un nou Pla Director.
Davant d’aquest atzucac, des de l’Associació d’Empreses i Operadors de l’Aeroport de Sabadell (AEOAS) avancen que sobre aquesta qüestió, l’anhelat Pla Director, “ni es modificarà ni es farà res. És un os difícil de rosegar”, assegura Dora Hernández, presidenta d’AEOAS i vicepresidenta de l’Associació de Pilots i Propietaris d’Aeronaus a Espanya (AOPA). Però malgrat que sembli que es tanca aquesta porta, Hernández anuncia que, juntament amb l’Ajuntament de Sabadell, s’està treballant per posar en marxa un Pla Especial Aeroportuari a Sabadell, en el que s’està contemplant les “diverses zones de possible creixement” per a l’Aeroport. Un document en el qual hi ha implicats altres actors –Aena, Enaire, Direcció General d’Aviació General i la Generalitat de Catalunya– i amb qui s’estan mantenint “reunions constants”.
Millores urgents
Més enllà d’explorar noves vies de creixement, des de la Cambra de Comerç recorden que del Pla Director redactat el 2001 “només es va executar un 60%”, apunta Pere Puig, president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç. Del 40% restant, Puig demana a Aena que “inverteixi entre 30 i 40 milions d’euros” per posar al dia la infraestructura sabadellenca. Entre les demandes; millorar els accessos a l’Aeroport, tant per carretera com per via ferroviària, amb una passarel·la que connecti l’estació de Sabadell Sud amb l’Aeroport, la creació del Clúster Aeronàutic de Catalunya –existeix a Madrid i Andalusia– i la finalització del Museu Aeronàutic de Catalunya. “Aquí, a Catalunya, estem molt dispersos. No estem aprofitant tot el potencial que tenim. Dels 600 o 700 treballadors que hi ha a l’Aeroport de Sabadell, en podrien ser 2.000”, defensa el president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra, qui el passat desembre es va reunir amb representants d’Aena, els quals van traslladar-li la “predisposició de fer coses”.
Les dificultats per posar fil a l’agulla en aquestes matèries amb el gestor aeroportuari, es deu, segons Hernández, “en la mirada d’Aena, que està posada en la part comercial i no s’adona que hi ha aeroports de la seva xarxa que no són comercials, sinó d’aviació general. No ens pot posar en el mateix sac i tractar-nos de la mateixa manera. A vegades, actuen com una empresa pública i altres com una privada. En aquests moments és el problema més gran a l’hora de negociar amb l’administració”, alerta la presidenta de l’Associació d’Empresaris i Operadors de l’Aeroport de Sabadell.
Les inversions que pertocarien a Sabadell –Aena contempla una inversió global de 13.000 milions d’euros a la xarxa d’aeroports de l’Estat, en el Dora III–, i la problemàtica amb les licitacions públiques dels hangars, les principals carpetes a resoldre en els pròxims anys: “Ara hem aconseguit que ens escoltin i mantenir reunions bilaterals, però encara queda molt treball per endavant. Aena continua sent molt exigent, dura. Patim una gran indefensió jurídica en relació amb les licitacions públiques dels hangars. És un dels diversos temes que tenim sobre la taula de negociacions amb Aena”, detalla Hernández.