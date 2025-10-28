QWellness inverteix més d'un milió d'euros en la renovació de la sala de fitness

El centre sabadellenc QWellness va inaugurar ahir dilluns la darrera fase de la renovació de la sala de fitness, amb el nou equipament technogym excite live 9000, la nova línia càrdio, la darrera i més avançada de la marca en equipament de fitness per a gimnasos. “Fa més de vint-i-cinc anys que som a Sabadell i mai deixat de renovar-nos, de créixer, per estar al dia i poder oferir als sabadellencs i vallesans les millors instal·lacions i serveis”, apunta Marta Simón, gerent de QWellness.
La posada en marxa d’aquesta nova línia, que converteix QWellness en el primer centre de l’Estat en disposar d’aquest equipament, s’emmarca la transformació integral de la sala, iniciada en el darrer any, que ha suposat una inversió superior al milió d’euros, i que ha inclòs un restyling de l’espai. “Hem volgut crear un ecosistema, per a tots els socis, independentment de l’edat i de la seva forma física. Amb les noves tendències i les demandes dels nostres socis, hem decidit fer una aposta encara més decidida i , dins de la nostra sala de fitness de 2500m2 ,hem decidit dedicar més de 900m2 a equipament de força, així com en la resta de la sala compta amb tecnologia d’última generació amb tota la gamma Selection Pro de Technogym", afegeix Simón.
La joia de la corona és la incorporació de Technogym CheckUp, una eina pionera que utilitza tecnologia de mesura avançada i intel·ligència artificial per avaluar la condició física i cognitiva dels usuaris, fins a sis aspectes del cos. El sistema calcula la Wellness Age™️, una mètrica clara i fàcil d’interpretar que es pot comparar amb l’edat real i serveix com a indicador directe del progrés. “La gran diferència de QWellness no són els productes, sinó que personalitza l’experiència del client”, afegeix Bernat Rovira, Account manager de Technogym.
El nou equipament inclou fins a una quarantena de nous equips, entre Cintes Run i Skillrun, El·líptiques Synchro, El·líptiques Vario, Bicicletes Recline, Bicicletes Bike i Ride i Escales Climb. “És el producte més alt de la gamma, i la principal diferència és que no només es treballa la funcionalitat i la qualitat sinó també l’estètica. Les màquines, independentment del seu perfil i del seu nivell, inclou classes dirigides, rutines per diverses parts de cos i entreteniment, amb la finalitat que no només vinguin a passar una estona, sinó que també hi hagi un objectiu de salut i de millora”, detalla Rovira.
Pròximament, i en pla de renovació d’equipaments, el centre sabadellenc renovarà les bicicletes indoor, amb l’objectiu “d’elevar l’experiència de les classes a un nou nivell de rendiment i connectivitat amb apps de fitness i pantalles interactives”.