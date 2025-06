Superwagen inaugura les noves instal·lacions

El concessionari sabadellenc Superwagen, que comercialitza els vehicles de la marca Audi, ha inaugurat aquest vespre les noves instal·lacions situades al Polígon d'Activitat Econòmica (PAE) Sud-oest. L'acte, que ha comptat amb una cinquantena d'assistents, entre amics i clients, també ha servit per presentar en societat les darreres novetats de la marca, com són l'A6 Avant i la versió elèctrica del mateix model, l'e-tron.

"Ens fa molta il·lusió presentar les noves instal·lacions aquí a Sabadell, on tenim una trajectòria de fa molts anys, amb una remodelació seguint els nous estàndards de la marca", ha assegurat Marcos Pedraza, director general del Grup Superwagen.

Més enllà de conèixer el renovat concessionari, enfocat a millorar l'experiència del client, el product manager Ramón Nebot ha destacat el bon moment de la firma, recordant que "en els darrers dos anys, Audi ha renovat el 80% de la gamma de vehicles, més de vint models. Quan parlem d'Audi Espanya, el que significa per nosaltres bàsicament s'ha construït en dos models, l'antic A4, que ha canviat per l'A5 i l'A6, amb molts clients que han viscut històries i anècdotes. Cinquanta anys d'història no només d'Audi sinó de l'automoció".

Dues plataformes

Audi ha llançat al mercat la novena generació de l'A6 i del nou model 100% elèctric e-tron, amb dues plataformes ben diferenciades, per "aprofitar al màxim els beneficis" de cada plataforma —plataforma prèmium elèctrica i plataforma prèmium de combustió. "Hem desenvolupat dues plataformes separades per un mateix cotxe. No ens conformem com altres marques, perquè aquesta és la manera de pensar d'Audi", ha defensat Paolo Primari, director de vendes Audi Espanya.

A l'acte, també hi ha assistit el tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat de l'Ajuntament de Sabadell, Lluís Matas, i el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez. Matas ha assegurat que "ens agrada molt que ens doneu capitalitat, presentant els nous models aquí a Sabadell. Esteu en un lloc immillorable i des del govern tenim el compromís per continuar modernitzant el polígon d'activitat econòmica, perquè aquest s'integri a la ciutat, amb un carril bici i de vianants".