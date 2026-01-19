La terminal intermodal d’Adif a La Llagosta, dissenyada per IDP, en marxa

La terminal de mercaderies de la Llagosta inicia una nova etapa amb el començament de les proves operatives prèvies a la seva explotació comercial. Adif, juntament amb Combiconnect, empresa adjudicatària de l’explotació –integrada per HUPAC Ibérica i TPNova Raill & Logistic– posarà en mara durant aquest mes de gener els primers assaigs amb trens per validar els processos tècnics, operatius i administratius de la instal·lació.
Els serveis realitzats per l’enginyeria sabadellenca grup IDP, a Bureau Veritas Company, han abraçat el disseny integral de l’edifici de gestió de la terminal, la urbanització completa amb escomeses de serveis, la instal·lació de grues pòrtic, el sistema de control d’accessos i els pòrtics OCR per a la identificació automatitzada d’unitats de transport intermodal (UTI). Així mateix, des de la companyia encapçalada pel sabadellenc Enric Blasco, han desenvolupat totes les instal·lacions tècniques necessàries per garantir l'operativitat i eficiència del node.
La terminal compta amb una superfície total de 105.000 m², dels quals 85.200 m² es destinen a la zona intermodal, equipada amb quatre vies per a trens interoperables de 750 metres, compatibles amb les xarxes ferroviàries europees. A més, disposa de 19.800 m² per a àrees auxiliars i un edifici administratiu, consolidant el seu paper com a infraestructura clau en la cadena logística. “Aquest projecte reforça el nostre compromís amb la innovació i la sostenibilitat, contribuint a la reducció d’emissions i a la millora de la competitivitat del transport ferroviari”, apunten fonts de l’enginyeria sabadellenca.
Aquesta infraestructura contribuirà a alleugerir la saturació de l’AP-7, que suporta més de 24.000 camions diaris, i impulsant la competitivitat del transport ferroviari a l’Eix Mediterrani. S’estima una capacitat operativa anual de fins a 130.000 UTI i 2.600 trens, i equipada amb sistemes tecnològics d’última generació en control, senyalització i comunicacions.