L’hotel Verdi se suma a la revalorització de l’Eix amb una terrassa

L’hotel Verdi, del grup Catalonia, ha estrenat recentment la terrassa de la planta superior per ampliar els seus serveis, tant als clients de l’establiment com al públic en general. El director de l’hotel, Adrià Garcia, detalla que la intenció és que sigui “una terrassa per la ciutat, La Terrassa de l’Eix, per a tothom”. Ara s’hi entra des de l’hotel i es preveu que a final de setembre hi hagi un ascensor per pujar-hi directament. Les bones vistes i una àmplia oferta de menjar i beure de dilluns a diumenge de 9 a 23 h són els principals atractius de la proposta del Verdi.
Garcia assenyala que “creiem que feia falta un espai així a la ciutat. A Barcelona tenen molt èxit i aquí, en aquesta zona, no hi era”. A certa distància hi ha la terrassa degana d’aquest tipus de propostes a la nostra ciutat, a l’hotel Urpí, que la va estrenar fa uns anys. Una línia similar havia seguit el Museu del Gas en el seu moment, on fins i tot s’hi havia arribat a celebrar algun concert del Vermuts de L’Embassa’t.
El director de l’hotel Verdi afegeix que amb aquesta iniciativa l’empresa vol contribuir a la transformació que està vivint l’Eix Macià, amb inversions públiques i privades que busquen situar-lo de nou en un punt de referència empresarial, d’oci i restauració. “Estem molt il·lusionats per ser una nova via principal de la ciutat”, apunta Adrià Garcia, que subratlla que “sóc de Sabadell de tota la vida, fa 20 anys vaig començar a treballar al Verdi i he viscut l’inici de l’Eix Macià, com semblava que havia de ser el nou eix econòmic, el declivi que va patir i com ara el Paddock i el Llac Center –que tenen nous propietaris– tot està ajudant, igual que si es fa un pàrquing de veritat ajudarà”, diu, en referència a l’actual aparcament de sorra que l’Ajuntament està millorant. A la zona també s’estan instal·lant les noves terrasses amb la participació dels empresaris de la zona i es preveu renovar les jardineres i el carril bici. En diferents projectes, l’Ajuntament té previst invertir 12 milions d’euros per fer realitat el pla Rellancem l’Eix.