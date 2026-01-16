El sector metal·lúrgic aporta més del 44% del VAB industrial del Vallès Occidental

El Vallès consolida el seu paper com a gran motor industrial de Catalunya i es confirma com l’epicentre del sector metal·lúrgic segons les dades de l’últim informe de l’Observatori del Metall elaborat per la Federació Empresarial del Metall. Un estudi que posa en relleu la fortalesa estructural d’un territori que combina capacitat productiva creació d’ocupació pes exportador i valor afegit com cap altre àmbit del país. Amb un valor afegit brut (VAB) de 4.687, 7 milions d’euros el sector del metall al Vallès ja representa el 28% del total català una xifra que evidencia el lideratge dins l’economia industrial del país i que situa el conjunt de les comarques vallesanes per davant d’altres grans comarques com el Baix Llobregat, amb 4.223,6 milions d’euros.
El pes del metall al Vallès no només s’expressa en termes de producció sinó també en nombre d’empreses i capacitat de generar ocupació. Gairebé el 30% de totes les empreses metal·lúrgiques de Catalunya estan ubicades al Vallès mentre que en l’àmbit de la província de Barcelona aquesta proporció s’enfila fins a prop del 40%.
L’informe destaca especialment el paper del Vallès Occidental on el sector metal·lúrgic aporta més del 44% del VAB industrial de la comarca i representa més del 40% del VAB total del territori una dada que subratlla fins a quin punt el metall és un dels pilars fonamentals de l’economia vallesana. Tal com assenyala la presidenta de la Federació Empresarial del Metall, l’empresària sabadellenca, Alícia Bosch, “el metall és un dels grans fonaments de la indústria del Vallès i un actor clau en l’economia catalana”.
Malgrat que la contractació al sector metal·lúrgic ha retrocedit (4,20%) al conjunt de Catalunya, les comarques vallesanes han registrat increments molt significatius tant al Vallès Occidental (14,48%) com a l’Oriental (29,03%), fet que eleva el creixement vallesà per sobre del 18%. Així doncs, les empreses metal·lúrgiques del Vallès ocupen més del 38% de la força laboral del sector a la província de Barcelona i gairebé el 30% de Catalunya. De fet, els assalariats del sector metal·lúrgic del Vallès ja suposen el 44,62% del total d’assalariats de la indústria de la comarca.
En l’àmbit internacional, els vehicles de motor i el material de transport es consoliden com una de les principals partides exportadores de Catalunya situant-se en segona posició amb més de 1.300 milions d’euros anuals. A més, la metal·lúrgia, els productes metàl·lics, la maquinària els equips i els vehicles de motor representen el 26,47% del total de les exportacions catalanes.
Pel que fa a la productivitat les dades també són favorables, ja que el sector metal·lúrgic presenta una ràtio de VAB per treballador superior (1.271 euros, un 2% més) a la mitjana de la pime industrial de la demarcació de Barcelona, segons l’Anuari de la Pime Catalana 2025. El percentatge de les despeses de persona sobre el VAB en el total de la indústria és del 70,1%, mentre que la metal·lúrgia assoleix el 75,4% i el sector del material de transport se situa en un 80,6%. Per últim, la rendibilitat financera del sector metal·lúrgic és del 13,5% que és una xifra molt similar a la mitjana industrial.
Segons dades de la Federació Empresarial del Metall, el sector metal·lúrgic a Espanya està format per 44.239 empreses que ocupen a 700.168 persones amb una remuneració mitjana de 45.300 euros per treballador. “El sector del metall espanyol té una clara concentració d’empreses en la fabricació de productes metàl·lics, però amb el pes econòmic més gran en fabricació de vehicles. La productivitat i la remuneració són elevades en els subsectors més tecnificats, mentre que els subsectors intensius en mà d’obra, com el de productes metàl·lics, presenten menors marges i retribucions”, conclou Alícia Bosch.