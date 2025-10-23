Antonio Escudero, nomenat vicepresident econòmic de la FCF

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, encapçalada pel sabadellenc Joan Soteras, va nomenar a Antonio Escudero i Martínez com a nou vicepresident econòmic de l’ens federatiu. Escudero és un perfil profundament lligat al futbol català. Actualment és vicepresident responsable de l’Àrea Social del Barça, càrrec que compaginarà amb les seves noves funcions a la Federació.\r\n\r\nAnteriorment, del 1999 al 2001, va ser president del Girona FC. Durant el seu mandat, el club gironí va aconseguir l’ascens a Tercera Divisió, un punt clau per a la història de l'entitat que venia d’uns anys amb problemes econòmics i esportius. Anteriorment ja va estar lligat a la Federació Catalana de Futbol, en aquest cas com a àrbitre de futbol, arribant a xiular i a fer d’assistent a la Primera Divisió entre el 1973 i el 1984.\r\n\r\nA nivell professional, Escudero és president i administrador del seu propi grup d’empreses a La Jonquera, del setmanari Hora Nova, president de la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona i vicepresident de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya, entre altres. Escudero arriba a l'organ federatiu amb l'objectiu de fer de mà dreta del sabadellenc Joan Soteras i refermar el compromís de treballar amb perfils arrelats al món del futbol català en benefici dels clubs catalans de futbol i futbol sala.\r\n