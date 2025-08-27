Arthur Bonaldo: "Les sensacions a la pretemporada han estat molt bones. Crec que pot ser un any de consolidació per mi"

La Nova Creu Alta escalfa motors per al tret de sortida oficial de la temporada 25-26. La Primera Federació torna a l'estadi amb un CE Sabadell - Eldense aquest dissabte a les 19:15 h. Un dels capitans d'enguany, Arthur Bonaldo, ha estat el primer protagonista de l'any a passar per sala de premsa. El brasiler, ja reconvertit definitivament a central, ha estat un dels jugadors amb més minutatge durant la pretemporada. "He tingut molt bones sensacions. Jugar molts minuts en la pretemporada fa que sigui més fàcil d'identificar els errors i poder-los corregir. M'ha anat molt bé, també perquè estic ocupant una posició una mica nova per mi i tenir aquesta continuïtat és crucial per millorar. Em sento molt còmode de central perquè puc veure tot el joc de cara", afirma.
Tot indica que serà un dels escollits per Ferran Costa per al primer onze oficial de la temporada. No obstant això, fa alguns dies que va veure com arribava una mica més de competència per a la seva posició amb el fitxatge del jove Carlos Alemán. També Carlos García ha ocupat el central dretà de forma recurrent durant la preparació. "Com més jugadors a bon nivell tinguem, millor rendirà l'equip. La competència sempre és bona perquè assegura que qui surt d'inici està en les millors condicions. Jo estic centrat a fer la meva feina", assegura. La pretemporada s'ha tancat amb quatre victòries i quatre empats, un balanç molt bo abans de rebre un dels equips forts de la categoria en la primera jornada. "Sempre és positiu que no et guanyin a pretemporada, però tampoc val per res. Comencem contra un rival com l'Eldense, que acaba de baixar i té un pressupost i unes expectatives molt altes per a la temporada. Nosaltres farem el nostre partit, amb molt de respecte i humilitat, però sense por, mirant als ulls al rival i competint al màxim", analitza Bonaldo.
El segon any del brasiler a Sabadell pot ser de consolidació després d'una primera temporada amb dues lesions llargues i menys protagonisme en molts trams del que s'esperava. "L'any passat, crec que no vaig jugar cap partit en tota la temporada sense punxar-me o arrossegar algun problema físic. Va ser complicada l'adaptació, vaig arribar amb la pretemporada iniciada i em va costar entrar. Vam acabar celebrant i això és molt positiu, signo que enguany vagi igual. Personalment, sempre que he pogut estar des de l'inici en un projecte he jugat molts partits i he tingut una continuïtat important en l'equip. De moment, em sento molt bé i estic més consolidat a l'equip, la meva família també està molt adaptada a la ciutat, i estic convençut que es veurà reflectit al camp", admet.
Horari de la jornada 2
Pocs minuts abans de la compareixença del central, la RFEF ha publicat els horaris de la segona jornada de competició. El Centre d'Esports visitarà El Palmar de l'Atlético Sanluqueño el diumenge de Festa Major, el dia 7 de setembre, a les 18:15 h. A l'equip gadità hi ha dos dels herois de l'ascens de Múrcia: el defensor Alberto Trapero i el mitjapunta Javi Feria, que ha tornat a la 'Leti' després de la seva cessió al conjunt arlequinat en el mercat d'hivern passat. En qualsevol cas, abans tocarà rebre l'Eldense. El repte trencar la malastrugança dels inicis de lliga i acabar la ratxa de dotze anys sense guanyar en la primera jornada de competició, des del 4-0 al Mallorca en la 13-14, a Segona Divisió.