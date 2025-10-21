Tret de sortida a la Champions femenina de waterpolo. L'Astralpool arrenca l'aventura de la 25-26 en la màxima competició continental a la piscina de l'equip més llorejat de la història del torneig, un Orizzonte Catània que en els últims temps ha perdut pistonada, però que continua sent un rival d'entitat, més encara a casa. "Tenen jugadores importants de l'equip nacional d'Itàlia i, a la seva piscina, són molt fortes i surten sempre amb la idea de revolucionar molt els partits. És un gran repte", afirma el tècnic, David Palma.
Enguany, és una temporada estranya per a l'equip sabadellenc que ha patit una forta reestructuració, amb la incorporació de jugadores joves com Daniela Moreno o Isabel Piralkova i altres apostes internacionals de la talla d'Athina Giannopoulou, Natasa Rybanska o la portera americana Isabel Williams, que ja va demostrar a la Supercopa que pot ser diferencial. "Tenim un equip nou, amb moltes jugadores joves i amb ganes. El nostre objectiu sempre és guanyar i hem d'aconseguir que tothom ho tingui molt clar. Estem en construcció encara, les sensacions són bones, però és d'hora", assegura Palma.
Per al duel, encara estarà fora Judith Forca, que ja fa feina concreta amb el grup, però que no està al ritme de les seves companyes. "En tres o quatre setmanes ja podria entrar en convocatòria", diu l'entrenador. La seva baixa, juntament amb la de la Maica Garcia i la retirada a l'estiu de la Mati Ortiz, han fet que Irene González sigui la capitana en els primers compromisos de l'any. "La veritat és que el pes al vestidor està repartit. Han sortit jugadores importants, però les que han arribat han entès molt bé el rol. Potser em toca liderar una mica més, també per mostrar com volem fer les coses aquí", apunta González.
Una altra de les cares noves busca repetir títol continental. Paula Crespí, qui va ser protagonista amb el Sant Andreu en la Champions passada, buscarà ara el segon consecutiu amb l'equip sabadellenc. "Estem amb moltes ganes de demostrar i que surti bé. Cada club és diferent i té la seva forma de fer les coses. Jo buscava un equip professional, a on em donessin el que buscava, i a Sabadell ho tinc", admet Crespí. La campiona olímpica ja ha agafat un rol de lideratge des del primer dia. "Totes sabem on estem i quins són els objectis. És una responsabilitat compartida, però entenc que per l'experiència que tinc em toca tenir un rol determinat. Veig a totes amb moltes ganes i il·lusió", analitza.
A més de l'Orizzonte, el Club s'enfrontarà al CN Mataró i el Terrassa en el grup B de la Champions. Un fet curiós que, a més, farà que, després del dissabte, les sabadellenques no hagin de sortir de Catalunya en la primera ronda de competició. "Aquest desplaçament ens anirà bé per poder tenir una experiència com a equip. Conviure en una sortida és important. Igualment, compartir grup amb dos catalans també ens permet tenir un calendari més còmode pel que fa als viatges i econòmicament és millor", diu David Palma.
Primer escull per tornar al més alt del waterpolo continental. L'Astralpool comença la reconquesta de la Champions davant de l'únic equip que n'ha guanyat més, un Orizzonte que, sense res a perdre buscarà un partit llarg per sorprendre el jove equip del Club Natació. El camí cap a la vuitena comença a Catània.