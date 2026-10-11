L'Astralpool CN Sabadell femení tanca la fase prèvia de la Champions amb una nova golejada a Can Llong

Plàcida victòria en el derbi vallesà per tancar una fase prèvia immaculada. L'Astralpool CN Sabadell ha certificat la seva classificació per a la Champions per la via ràpida i amb una superioritat gairebé insultant respecte als seus rivals. Les d'Enric Arnella han acabat primeres de grup després d'imposar-se en la darrera jornada de la ronda al CN Terrassa (17-10) a Can Llong.
D'inici, no obstant això, ha sortit millor el conjunt egarenc, que s'ha avançat en els primers instants a través de Carlota Peñalver. Ha reaccionat ràpidament el Club i ha capgirat el marcador molt de pressa. Maartje Keuning ha igualat i Irene González ha posat el primer avantatge sabadellenc. Isa Piralkova, de penal, i Van de Kraats han obert la primera escletxa del partit (4-1). Peñalver ha retallat de penal i González ha fet el 5-2 al final del primer quart.
En el segon, ha tancat la seva porteria Martina Terré i, a l'altra banda de la piscina, han començat a aparèixer tots els forats. Ryann Neushul, en una contra, ha fet el sisè i ha obert un nou parcial demolidor per a les waterpolistes locals. Paula Camus, després d'una gran assistència de Nona Pérez, Van de Kraats, Ona Jurado i la mateixa Neushul han situat un decantat 10-2 al descans, fins i tot amb un penal anul·lat a Van de Kraats al límit del temps per no llençar de primeres.
A la represa, la dinàmica s'ha mantingut i la distància ha anat creixent. González, Paula Crespí i Van de Kraats, per partida doble, han sentenciat l'enfrontament amb un marcador d'escàndol. El Terrassa ha trencat una sequera de gairebé quinze minuts sense anotar a través d'Irene Briceño, amb una bona definició a la boia en superioritat, i Alice Williams i Noelia Cuenda han tancat un parcial de 0-3, per maquillar el resultat. Van de Kraats, amb un golàs, ha fet el 15-5 abans de l'últim període.
Amb Mar Carrasco a la porteria en el lloc de Terré, el darrer quart ha estat un tràmit en què les egarenques han aprofitat per escurçar la distància, en un duel molt més desnivellat del que es preveia. Williams, Peñalver, Briceño i la sabadellenca Irene Casado han anotat per a les visitants, mentre que Van de Kraats i Neushul han fet els gols de les locals fins al 17-10 definitiu.
Objectiu aconseguit amb gran solvència i superioritat per l'Astralpool CN Sabadell que ja havia certificat matemàticament la seva presència a la fase de grups de la Champions amb les victòries clares davant del GZC Donk neerlandès (26-4) i el Lille UC francès (29-10). Demà dilluns, les sabadellenques coneixeran els seus rivals per a la màxima competició continental en el sorteig dels grups.