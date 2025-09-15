L’Astralpool CN Sabadell, a semifinals de Copa Catalunya per la via ràpida

Segona victòria i a semifinals per la via ràpida. L’Astralpool no va donar opcions a la remuntada de l’Atlètic Barceloneta i va certificar la classificació per a la final a quatre de la competició amb molta solvència. L’equip entrenat per David Palma defensava els sis gols de marge del triomf a la Sant Sebastià i, en el primer partit de la temporada a Can Llong, va guanyar de nou sense prémer l’accelerador.
El renovat conjunt sabadellenc es va refer d’un bon inici del conjunt mariner, que va començar manant amb un 0-2 de sortida. Les jugadores locals van retallar abans del final del primer període, ajustant el marcador fins al 3-4. Va ser a partir del segon quart que l’Astralpool va accelerar i va començar a inclinar la piscina cap a la porteria barcelonina. Tara Prentice i dues dianes d’Irene González van servir per posar el primer avantatge sabadellenc del duel als últims minuts del quart, fins i tot situant el +2 al canvi de porteria.
A la represa, un altre gol de González i una diana d’Isa Piralkova van començar a decidir el triomf en els primers compassos. Les visitants van intentar reaccionar, però Daniela Moreno, anotant de penal contra el seu exequip, i Prentice van deixar el duel sentenciat abans del darrer quart (11-6). Moreno i Natasa Rybanska van acabar de tancar el triomf abans que les marineres, amb Nada Mandic fent dos gols, maquillessin el marcador fins al definitiu 14-10. Una victòria solvent de les de David Palma que van tornar a comptar amb un bon grapat de jugadores joves i amb les noves sumant gols des del primer dia a Can Llong.
El KEIO CN Sabadell, per la seva banda, es va estrenar en la competició amb un triomf sense pal·liatius davant del CN Catalunya (7-15) a Can Toda. Els de Quim Colet van anar per davant des de l’inici amb un parcial de 3-6 en el primer quart. Van mantenir la distància i, amb petites diferències, els sabadellencs van acabar de trencar el partit fins al còmode triomf en l’anada dels quarts de final. El dimecres, a Can Llong, la tornada de l’eliminatòria en l’últim test abans de la fase prèvia de la Champions.