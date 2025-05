L'Astralpool CN Sabadell perd amb polèmica i es queda sense marge d'error a la final de lliga

Es complica la 21a lliga femenina de l'Astralpool CN Sabadell. Les de David Palma van caure per la mínima davant del CN Sant Andreu a Can Llong (12-13) i hauran de guanyar a la Pere Serrat el pròxim diumenge per forçar el tercer partit de la serie final pel títol. Un gol de penal d'Elena Ruiz amb només 57 segons per disputar-se va decidir l'enfrontament.

Va sortir fort l'equip andreuenc. Paula Camus va obrir el marcador i, després que Irene González igualés, Maria Palacio i Queralt Anton van obrir la primera petita escletxa. La reacció va arribar en una diana de Van de Kraats, però abans de tancar el primer quart, Roline Schuijt i Anton van situar un decantat 2-5. La resposta sabadellenca al segon període va igualar forces. Van de Kraats, Irene González i Roser Tarragó van contrarestar els gols de Palacio i Elena Ruiz. En els quaranta segons previs al descans, Paula Leitón i González va situar el 7-7.

A la represa, Van de Kraats va aconseguir posar el primer avantatge del duel per a l'Astralpool, però ràpidament la sabadellenca Marina Cordobés i Paula Crespí van tornar a capgirar la dinàmica. A 23 segons pel final del període, Leitón va tornar a igualar a vuit minuts pel final i amb tot per decidir entre els dos millors equips d'Europa. Es va mantenir la dinàmica en el darrer quart en un tens intercanvi de cops. Nona Pérez, Crespí i Anton van ser les autores dels gols visitants, mentre que Van de Kraats, Bea Ortiz i Irene González, amb una espectacular vaselina, es van encarregar d'anar igualant cadascun d'ells fins que, a un minut pel final, després de no sancionar una clara falta sobre Van de Kraats, Laura Aarts va fer un penal en la contra i Elena Ruiz va transformar el definitiu 12-13. La defensa va blocar el llançament de Rita Keszthelyi en un últim atac en superioritat i suma el primer punt en la lluita pel títol. El pròxim diumenge, segon assalt de la final a la Pere Serrat.

Homenatge a Mati Ortiz

La 'Bombonera' de Can Llong va fer un reconeixement a una de les llegendes més grans del CN Sabadell i del waterpolo estatal: Mati Ortiz. La capitana de l'Astralpool es retirarà un cop acabi la temporada i, si no hi ha tercer partit de la final, haurà viscut els seus últims moments a casa seva com a waterpolista. En la seva llarga trajectòria, ha guanyat set Champions, 5 Supercopes d'Europa, 19 lligues, 15 Copes, 12 Supercopes d'Espanya, a més d'un Mundial i un Europeu amb la selecció espanyola i la plata olímpica de Londres 2012. Una de les grans esportistes que ha donat la ciutat que finalitza una trajectòria històrica.