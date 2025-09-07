Un gol en el 97 priva el CE Sabadell del primer triomf de la temporada

Segon empat en dues jornades per al Centre d'Esports en un partit de bogeria a El Palmar que ha finalitzat amb un empat (2-2) davant de l'Atlético Sanluqueño. Rodrigo Escudero ha avançat els de Ferran Costa, sancionat, a l'equador del primer temps i Javi López-Pinto ha duplicat al segon temps. Una errada defensiva ha donat esperança als locals que han buscat la igualada fins al final i l'han trobat sobre la botzina. Els dos equips han jugat tota la segona meitat amb deu homes per les expulsions de Bonfing Diallo i Sergi Segura.
Costa ha presentat diverses novetats d'inici i també un canvi d'esquema en defensa. Els arlequinats han intercanviat el 4-4-2 i el 3-4-3 en les diverses fases del joc. Sergi Segura ha actuat com a central esquerrà per la baixa per lesió de Genar Fornés. Javi López-Pinto ha actuat com a carriler molt ofensiu per banda, mentre que Agustín Coscia ha acompanyat Rodri Escudero en la davantera. Jordi Ortega s'ha estrenat en una convocatòria en què s'ha tornat a caure Pau Fernàndez per decisió tècnica.
L'inici ha estat frenètic. Els dos equips han trepitjat àrea amb relativa facilitat en les primeres accions del duel, amb diverses arribades perilloses. Les primeres ocasions han estat per als locals: Zequi Díaz, amb un xut des de la frontal, i Rodri Val, en una rematada de cap des de l'interior de l'àrea, han fet treballar Diego Fuoli. En la jugada posterior, no obstant això, el guió del partit ha canviat radicalment. Escudero ha aprofitat una errada clamorosa del porter Kudakovsky i quan es dirigia a marcar a porta buida, Bonfing Diallo l'ha travat, veient la vermella directa abans dels deu minuts de joc. Els locals han sol·licitat revisió d'FVS, però el col·legiat ha mantingut la decisió després de visualitzar l'acció durant una bona estona.
Amb la superioritat, el Centre d'Esports ha donat una passa endavant evident inclinant el camp cap a la porteria dels gaditans. En una acció aïllada, el Sanluqueo ha gastat la seva segona revisió, reclamant un penal sobre l'exarlequinat Alberto Trapero, que l'àrbitre no ha decretat. Poc després, una bona jugada per banda de López-Pinto que ha prolongat Coscia i ha trobat en el segon pal un Rodri Escudero que, a porta buida, no ha perdonat per a avançar els seus a l'equador del primer temps. El gol ha donat ales als arlequinats que han començat a trobar el camí a la porteria contrària amb relativa facilitat.
López-Pinto ha avisat en dues rematades des de fora de l'àrea que han sortit desviades i, la més clara, l'ha tingut de nou Escudero amb un intent de vaselina que ha salvat Kudakovsky després d'una bona passada d'Urri. En el tram final de la primera meitat, els de Ferran Costa han donat una passa enrere i Zequi ha posat l'ai al cos dels jugadors sabadellencs amb un gran xut des de la frontal que s'ha estavellat al travesser. Just abans del pas per vestidors, l'àrbitre extremeny ha semblat voler compensar i ha ensenyat a Sergi Segura la segona groga en una acció molt rigorosa.
A la represa, Ton Ripoll ha substituït Agustín Coscia, situant Astals a la banda esquerra. En una de les primeres jugades del segon temps, la calma ha tornat al conjunt arlequinat. En una falta prop de la frontal, López-Pinto ha sorprès al porter local amb un potent llançament a l'escaire, posant la cirereta a una actuació molt seriosa de l'extrem santcugatenc. Amb la necessitat del resultat en contra, el Sanluqueño ha donat una passa endavant i ha començat a omplir de centrades l'àrea arlequinada. No obstant això, s'ha mostrat molt seriós el conjunt de Ferran Costa que fins i tot ha fregat la sentència en una passada enrere d'Astals que Priego ha rematat alt.
A l'equador, el tècnic local ha mogut la banqueta i, en dues finestres, ha esgotat els canvis, cremant totes les bales per buscar la reacció. De fet, quan menys s'estava acostant el Sanluqueño i més controlat estava el partit, un còrner prolongat per Satoca i una indecisió entre Urri i Fuoli ha donat vida als gaditans a poc menys de vint minuts pel final. Costa ha mogut la banqueta amb un quàdruple canvi. Carlos García, Alemán, Rubén Martínez i Miguelete han entrat per Astals, Quadri, López-Pinto i Escudero, amb la missió de refrescar cames i aguantar el resultat.
El gol ha esperonat la 'Leti' que s'ha començat a acostar a la porteria d'un Fuoli que ha estat providencial. L'aragonès ha tret una gran mà en un xut llunyà de Lorenzo que anava a l'escaire i, en l'acció posterior, el porter s'ha fet gran en una rematada a boca de canó d'un atacant. En el tram final, ha aconseguit recompondre's el Sabadell que fins i tot ha tornat a fregar la sentència, però un defensor ha aconseguit recuperar la pilota quan Rubén Martínez ja encarava la porteria local. Ha patit el Centre d'Esports que quan ja celebrava el triomf ha vist com una nova errada defensiva, ara de Bonaldo, que s'ha marcat en pròpia porteria, igualava el duel. Suma dos punts de sis possibles el conjunt arlequinat que la pròxima jornada rebrà el Cartagena.
Fitxa tècnica
Atlético Sanluqueño: Kudakovsky; Julio (Lorenzo, m. 62), Bonfing, Trapero, Gbize (Satoca, m. 62), Sola, Zequi, Rodri (Castellano, m. 16), N'Tji, Arru (Morales, m. 70) i Javi Feria (Juárez, m. 62).
CE Sabadell: Fuoli; Bonaldo, Kaiser, Segura, Astals (Carlos García, m. 73), Quadri (Carlos Alemán, m. 73), Urri, López-Pinto (Rubén Martínez, m. 73), Priego, Escudero (Miguelete, m. 73) i Coscia (Ripoll, m. 46).
Àrbritre: Guillermo Conejero (comitè extremeny). Grogues: Morales, Trapero; Urri, Priego, Carlos García. Expulsat amb vermella directa Bonfing i amb doble groga a Segura.
Gols: 0-1, Escudero m. 25; 0-2, López-Pinto m.49; 1-2, Satoca m. 72; 2-2, Bonaldo en pròpia porteria m. 97.
Incidències: Partit de la segona jornada de Primera Federació disputat a El Palmar.