L'Atlètic Barceloneta imposa la lògica a la segona meitat i guanya el KEIO CN Sabadell

Sense marge d'error a la Champions es queda el KEIO després que l'Atlètic Barceloneta hagi imposat la lògica en el primer partit de la segona volta de la fase de grups (13-7). Els de Quim Colet, novament, han pogut competir fins al descans, quan els mariners s'han distanciat per a acabar golejant en el tram final. Haurà de fer de Can Llong un fortí el conjunt sabadellenc si vol ser entre els vuit millors del continent.
D'inici, no obstant això, ha sortit millor el Club que amb una intensa defensa ha complicat molt l'equip barceloní. En el primer atac, en superioritat, Alberto Barroso ha obert el marcador, pautant una tendència que s'ha mantingut gairebé mig partit. Vince Vigvari ha igualat des de sis metres en la jugada posterior abans d'un tram de sequera. La imprecisió en els atacs a banda i banda i les bones intervencions d'Unai Aguirre i, especialment, Edu Lorrio han evitat més gols. Martin Famera ha trencat la dinàmica amb un gran llançament en posició 4, però Unai Biel ha fet el 2-2 al final del primer quart.
Al segon, s'ha mantingut el guió. Cada cop sabadellenc rebia una resposta immediata dels de Fran Fernández. Després de desaprofitar dues superioritats, Fede Panerai ha tornat a avançar els visitants en un penal sobre Òscar Asensio. Bernat Sanahuja ha igualat i el jove Tiago Carrio s'ha inventat un golàs per posar l'últim avantatge del Natació Sabadell en el partit amb el 3-4. Roger Tahull en una superioritat ha empatat el duel i, poc abans del descans, Alessandro Velotto ha posat per davant els mariners (5-4).
A la represa, s'ha confirmat la nova dinàmica. Els atacants sabadellencs s'han anat topant amb Unai Aguirre mentre a l'altre costat de la piscina el mur s'ha anat enfonsant a poc a poc. Marc Valls ha posat el primer +2 i Barroso, de revers des de sis metres, ha trencat el parcial, però no la tendència. Alberto Munárriz i Tahull han obert escletxa abans d'un temps mort de Colet que no ha tingut efecte. Vigvari, de penal, i el seu company de selecció Gergely Burian han posat un decantat 10-5 abans del darrer període.
L'últim quart ha estat un intercanvi de cops que, lògicament, ha afavorit el Barceloneta, amb ampli avantatge. Munárriz ha obert el parcial i s'ha trobat amb la resposta immediata de Sergi Cabanas. Colet ha demanat un temps mort buscant una última esperança de remuntada, però lluny de la realitat Tahull ha anotat. Panerai ha fet l'últim gol dels seus i Vigvari ha tancat el duel sobre la botzina amb el 13-7 definitiu. Tot i la derrota a la Sant Sebastià, el triomf del Hannover davant del Marsella de dimarts deixa tot obert per a les dues jornades restants.