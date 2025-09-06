El CE Sabadell vol estrenar el caseller de victòries en el primer desplaçament de la temporada

Segona jornada de lliga per a un Centre d’Esports que vol començar a transformar les bones sensacions en victòries. Després d’una estrena molt més positiva que negativa a la Nova Creu Alta, els de Ferran Costa busquen inaugurar el caseller de victòries i traslladar la Festa Major a El Palmar de l’Atlético Sanluqueño, el diumenge a les 18:15 h, en el primer desplaçament de la temporada. “Ha estat una setmana intensa i amb bon nivell de feina. Hem d’enfocar les situacions de forma positiva i analitzant el partit del dissabte passat sabem que l’equip va ser molt competitiu. Ara, afrontem un desplaçament llunyà, però amb moltes ganes de continuar creixent i consolidant la idea de joc”, afirma el tècnic.
Els arlequinats acumulen nou partits sense perdre entre la pretemporada i la lliga, però ara es trobaran un context força diferent del de la majoria d’aquests duels, amb un viatge molt llarg a l’esquena i en un camp que pressiona molt per la proximitat de la gespa amb la graderia. “Les nostres senyes d’identitat són innegociables i no ens podem trair a nosaltres mateixos. Una altra cosa és que les situacions del partit ens facin tenir altres registres. Jo no vull un equip que caigui quan no vagi tot com esperem. La capacitat d’esforç i competir al límit ha de ser clau en el nostre equip”, assegura Costa. L’entrenador arlequinat, que complirà el primer dels seus dos partits de sanció per l’expulsió de la primera jornada, recuperarà José Ortega, un cop superat el procés víric que el va deixar fora la setmana passada, però encara no tindrà a disposició Jan Molina. Caldrà esperar per saber si els nouvinguts Mikel González i Jordi Ortega poden entrar en convocatòria.
Al davant estarà un Atlético Sanluqueño que se sent fort a El Palmar i que, igual que el Sabadell, va empatar a zero en l’estrena a la lliga. “La temporada passada van acabar molt bé, sent molt difícils de batre, sobretot a casa, i han donat continuïtat a la idea que ja tenien. Tenen capacitat de treballar des de la col·lectivitat, amb moments que es repleguen i altres on et van a buscar a dalt, també són molt forts en les transicions... dominen molts registres. És un context que ens posarà les coses molt difícils, però tenim molt clar com hem d’entrar al partit i sabent que haurem de fer les coses molt bé per poder sumar els punts”, analitza. El conjunt de José Herrera té en la seva plantilla dos exarlequinats i herois de l'ascens a Múrcia del juny passat: Javi Feria, qui ja estava cedit pel conjunt gadità, i Alberto Trapero. Tots dos van ser titulars en la primera jornada de lliga.
Tres precedents: del gol de Miguelete a la golejada en lliga
Pel que fa a precedents, ambdós conjunts s'han enfrontat en tres ocasions, curiosament totes a la 21-22. En lliga, el triomf va ser arlequinat en la primera volta a la Nova Creu Alta per 1-0 amb una diana de Moha Ezzarfani, amb Antonio Hidalgo com a entrenador, mentre que en la segona volta, a El Palmar, els de Pedro Munitis van golejar (0-3) amb un gol en pròpia, un de Joseba Muguruza i un golàs de Jacobo González. Mesos abans, en el segon partit del tècnic càntabre al capdavant de l'equip, els gaditans van imposar-se al Centre d'Esports a la Copa del Rei (2-0). El primer gol del Sanluqueño el va anotar Miguelete.