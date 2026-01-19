El millor atletisme mundial torna a Sabadell amb la celebració de l'onzè Míting Internacional de Catalunya, un esdeveniment molt consolidat al territori, que forma part del circuit European Indoor Tour en categoria Challenger. 140 atletes procedents de 37 països se citaran aquest divendres a la Pista Coberta Carme Valero per fer vibrar el públic en disciplines com els 1.500 m, 800 m, 400 m, 60 m, 60 m tanques, així com la llargada femenina i el triple salt masculí.
Es preveuen tres hores d'autèntic espectacle, des de les 18:20 h de la tarda i passades les 21:30 h de la nit, en una cita que suposa el tret de sortida de la campanya per a molts atletes. “La competició és un pas imprescindible a l’inici de la temporada per a classificar-se als campionats nacionals, sumar punts de rànquing mundial i apropar-se als Campionats del Món”, ha afirmat el director del míting Jordi Puntes. "L'aspiració és créixer encara més i assolir categories superiors, però fan falta recursos", ha explicat. Segons l'organització, el mig fons és l’especialitat que millor s’adapta a les característiques de la pista, on es podran veure marques importants.
La meitat dels esportistes venen de fora, de fet hi participaran finalistes olímpics i medallistes mundials. Tom Dadriga, Ömer Faruk o Alex Bottery només en són alguns exemples. I en clau local? La principal representació, més enllà dels 50 voluntaris, imprescindibles, de la Joventut Atlètica Sabadell, serà Roger Martínez, que correrà els 60 m tanques. El president de la JAS, Jordi Molins, ha reiterat el missatge que amb més recursos, la prova té projecció perquè "la pista que tenim a Sabadell ho permet".
També hi haurà noms destacats a l'àmbit nacional com la referent en 800 m, Marta Mitjans, la plusmarquista barcelonina Jaël-Sakura Bestué, que va establir el rècord espanyol dels 200 m amb 22,19 s al Campionat d’Europa per equips, Carlos Sáez o el terrassenc i medallista mundial sub-20 Álex Pintado.
La regidora d'esports Montse González, ha volgut destacar que es tracta d'una oportunitat de ciutat més enllà de la part competitiva. “L’esport, quan es fa bé, també és economia, és promoció i és orgull col·lectiu. Durant aquests dies Sabadell rep esportistes, equips tècnics, famílies i aficionats, que ompliran els hotels, restaurants i comerços. També és important remarcar aquest fet".
Tot plegat són grans al·licients per no fallar i acostar-se divendres a la Pista Coberta. La Federació Catalana d'Atletisme, en veu de la presidenta Mercè Rosich, ha fet una crida al públic i ha volgut deixar clar que per gaudir dels millors atletes també s'ha de pagar "tal com es fa amb el futbol o els concerts". "Hi ha molta gent al darrere, hem preparat la competició amb molta il·lusió", ha assegurat. Les entrades es poden adquirir al web de la mateixa federació amb un preu de 10 € pels adults i 5 € pels infants i joves fins als setze anys.
Setmana gran per la JAS
A banda de l'estreta vinculació de la Joventut Atlètica amb la celebració del Míting Internacional, l'entitat va celebrar dissabte "La nit de la JAS". La festa, que es va celebrar al Teatre de l'Escola Salesians, és una gala de germanor per premiar els millors atletes i entrenadors de la temporada. "No és fàcil seleccionar tenint en compte que hi ha diferents disciplines, però el Roger Martínez ha estat l'atleta absolut destacat masculí i la saltadora d'alçada Fatu Diallo l'absoluta femenina", ha explicat Molins. També és una oportunitat per homenatjar els socis que fa 25, 50 i 75 anys que formen part d'un club centenari com la JAS.