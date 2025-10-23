L'OAR Gràcia visita Elx amb el lideratge del grup en joc

Parlar d'objectius i duels directes és encara agosarat per les poques jornades que s'han disputat. No obstant això, l'enfrontament entre BM Elche i OAR Gràcia femení d'aquest dissabte a les 17 h està ple d'al·licients. Alacantines i gracienques sumen tots els seus partits per victòries en l'inici de competició i colideren amb mà de ferro el grup C de la Divisió d'Honor Plata. "Nosaltres anirem a guanyar, com sempre, però amb la calma de saber que tenim un bon coixí de punts. La feina està molt ben fet fins ara i tenim unes sensacions molt bones. Aquest és el millor pretext per encarar el partit", afirma el tècnic Pol Ibáñez.
En un estiu ple de canvis, després de l'ascens que no es va consumar a Or, el conjunt blanc-i-verd ha demostrat que continua sent un dels grans equips de la categoria. De fet, en les quatre jornades disputades s'han imposat al tercer, quart, cinquè i setè classificat de la lliga. "Estic sorprès perquè m'he trobat una plantilla i un club molt més professional del que esperava. Els resultats són molt bons i estem sumant més del que havíem previst. L'objectiu és estar entre els cinc millors i el mantenim. Quan arribem a la meitat de la temporada veurem si hem de replantejar els reptes mirant cap a dalt o cap a baix", apunta.
Ara, un repte majúscul davant d'un Elche que té el seu primer equip a la màxima categoria de l'handbol femení estatal i que, tot i haver tingut un inici menys exigent que l'OAR, s'ha imposat amb solvència a tots els rivals. "En el partit són favorites perquè van primeres, juguen a casa, tenim el desplaçament llarg, però en una categoria tan competida i igualada, tot anirà de detalls. És un equip molt treballat, que fa una defensa diferent de la majoria dels rivals, i amb peces que aporten molta qualitat i juguen amb un ritme alt, sobretot a la primera línia. Estaran a dalt tota la lliga, segur", analitza Ibáñez.
D'altra banda, l'equip masculí de l'OAR buscarà trencar la mala dinàmica de resultats i retrobar-se amb el triomf. Els de Pere Ayats rebran el CH La Salle Montcada, el dissabte a les 18 h. El conjunt gracienc, que és onzè i acumula tres jornades sense guanyar, rep un rival a l'alça. Els montcadencs són sisens i han guanyat dos dels últims tres partits. Tornar a fer del Boccaccio Arena un fortí és el principal objectiu dels blanc-i-verds com a locals han aconseguit tots els punts.