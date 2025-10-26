L'OAR Gràcia empata davant de l'Elche i continua coliderant la lliga

Repartiment de punts entre els dos líders. Elche i OAR Gràcia van empatar a 30 en el duel estrella de la jornada al grup C de Plata. Els únics equips que comptaven fins ara els seus partits per victòries van protagonitzar un enfrontament de poder a poder que les gracienques van aconseguir igualar pràcticament sobre la botzina.
A l'inici, Paula Pérez va obrir el marcador per a les sabadellenques, però ràpidament les locals van agafar l'avantatge amb distàncies curtes en els primers parcials. A partir de l'equador, el conjunt alacantí va encadenar jugades d'encert en atac i van poder obrir la primera petita escletxa arribant als tres gols de marge al descans amb el 14-11.
A la represa, la dinàmica va canviar totalment. Una sortida en tromba de les de Pol Ibáñez va posar per davant a les gracienques (16-18). Ara defensant la renda, l'OAR va anar mantenint les seves rivals a un o dos gols de forma continuada fins que, entrant al tram final, un bon parcial de les locals va tornar a posar-les amb avantatge (24-23). No obstant això, dues exclusions a l'Elche van ser decisives en els últims compassos. Amb el 30-28 en el marcador, jugant sense portera per la inferioritat, les gracienques van aprofitar dues recuperacions per acabar igualant amb dianes d'Emma Serna i Maria Fernández.
Continua invicte l'OAR que suma quatre victòries i un empat en cinc jornades de competició i es confirma com un dels grans rivals a batre de la temporada després d'haver jugat ja contra la majoria dels candidats a la zona alta del grup. La pròxima jornada, una nova prova al Boccaccio davant del BM Morrp Jable, últim destacat de la classificació i que encara no ha puntuat.
A Primera Nacional, el masculí no va ser capaç de trencar la dinàmica i va caure per primer cop a casa davant de La Salle Montcada (32-33). Els graciencs van anar a remolc gran part del partit, malgrat que van arribar amb el marcador ajustat fins al final, quan els visitants van estar més encertats. Continua generant dubtes l'equip blanc-i-verd que és dotzè i acumula quatre jornades sense guanyar. La pròxima jornada visitaran el Sant Esteve de Palautordera, que ocupa la penúltima posició de la taula.