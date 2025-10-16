Dos sabadellencs, campions del món a la IBK Ludovika de Budapest

L'esport sabadellenc continua triomfant per tot el planeta i en cada disciplina. El cap de setmana passat, el Dojo Sabadell va triomfar en la IBK Ludovika World Cup, competició de kyokushinkai. El club de la ciutat va participar en la cita amb tres lluitadors en la disciplina de kumite, un a pes lleuger, un a pes mitjà i un tercer a pes pesant. Dos van alçar el trofeu com a campions del torneig celebrat a Budapest, Hongria.
El jove Roger Castella, que s'estrenava en categoria sènior, va ser l'únic que no va aconseguir pujar al més alt del calaix en la competició a terres magiars. Castella va caure a la primera ronda de pes lleuger davant del lluitador local Balazs Hardi, que va acabar sent el campió. "Volíem que debutés en una competició de nivell per agafar experiència en la categoria lluitant contra els millors. L'objectiu no era guanyar. Igualment, va estar molt bé i va acabar caient perquè tenia al davant un competidor molt fort", afirma Daniel Sánchez, propietari i fundador del Dojo.
Les alegries van arribar en les categories de -80 i -90, amb un doble títol del món assolit amb molta solvència i superioritat. En el pes mitjà, Juan Carlos Auge, que ja havia estat campió del món anys enrere, va superar per K.O. el suís Armin Filan en primera ronda, va guanyar per decisió del jurat a les semifinals davant del neerlandès Floris Hoek i també va tombar, a la gran final, a Ruggero Cannevari, del Kyokushin Alhaurín de la Torre – Dojo Olavi, de Màlaga.
El més dominant del torneig va ser, al pes pesant, el sabadellenc Pol Salguero que no només va ser campió i millor lluitador de tota la competició, sinó que no va donar opcions a cap dels rivals amb una actuació espectacular. Salguero va anar eliminant rivals per K.O. fins a alçar el trofeu. Primer es va imposar a l'hongarès Varjú Csaba, després va aconseguir un lloc a la final davant del romanès Vlad Constantin i finalment va ser campió després de noquejar el neerlandès Rowan de Koning. El sabadellenc, que compta amb nombrosos títols europeus, es va estrenar com a campió del món absolut, donant continuïtat al títol mundial que va aconseguir com a júnior.
"Sabíem que hi havia possibilitats i, realment, la nostra intenció sempre és estar el més a prop de guanyar, però en competicions de tant nivell sempre és complicat i més amb tanta superioritat com van mostrar. Estem molt contents dels nostres lluitadors i també dels que venen per sota. Tenim un molt bon present i un futur esperançador", analitza Sánchez sobre la participació dels competidors del seu dojo a Budapest. En els pròxims mesos, tornaran a competir en una prova internacional amb l'objectiu de continuar sumant èxits i elevant l'esport sabadellenc al més alt, un cop més, també en les arts marcials.
El Cinfi S.S triomfa a l'Open Internacional de Malgrat de Mar
Paral·lelament, en un altre art marcial, el taekwondo, un altre club sabadellenc va obtenir grans resultats a l'Open Internacional celebrat a Malgrat de Mar. El Taekwondo Cinfi S.S va participar i tres lluitadors van pujar al podi en categoria sènior. Bárbara Matamoros va signar la millor actuació de l'expedició sabadellenca, penjant-se l'or. Noelia Barcos va ser plata, mentre que Alan Barcos va completar el triplet de medalles amb un bronze. Per equips, en categoria femenina, el club de la ciutat va ser segon. D'altra banda, en categories de formació, Júlia de la Fuente va ser quarta en precadet i Hugo Oliver també es va quedar a les portes del podi en cadet. Van estar amb tots els competidors les entrenadores Candi Fortes i Cristina Salado.