La sabadellenca Carme Lleonart, guardonada per la seva trajectòria al món del bàsquet formatiu

La Festa dels Històrics del Bàsquet Català, que es va celebrar a Mollerussa fa uns dies, va posar l'accent sabadellenc en una de les figures premiades. Carme Lleonart va ser guardonada per la seva trajectòria en el bàsquet formatiu de la ciutat, després de més de 35 anys de dedicació i promoció de l'esport local. "Al final, la sensació és de reconeixement a una passió que ha requerit molt sacrifici i esforç durant molts anys de la meva vida. Has de treure hores del teu temps lliure per dedicar a l'esport i veure que la gent ho agraeix és molt maco. Que et diguin que has col·laborat en la formació del bàsquet de la ciutat em fa sentir especialment orgullosa", reconeix la guardonada.
En la gala organitzada per la Federació Catalana es van atorgar catorze premis a persones que han estat vinculades i treballant pel bàsquet català durant, almenys, tres dècades, un dels requisits en la selecció de les figures reconegudes. Els Salesians van presentar la candidatura de Lleonart, que ara ha tornat al CEEC per fer de directora tècnica. La sabadellenca, això sí, és una de les figures més representatives del bàsquet formatiu de la ciutat en les últimes dècades.
Va començar a jugar de casualitat, durant una classe de gimnàs a l'Escola del Carme en què van fer una entrada a cistella i un llançament de prova. Aleshores va ser una de les seleccionades per conformar el primer equip femení de bàsquet de la història de l'escola, que durant anys ha estat referent en aquest aspecte. Anys més tard es va incorporar a l'APB, on va desenvolupar bona part de la seva etapa com a jugadora. A les banquetes ha destacat principalment per entrenar equips de base. Entre les fites més destacades, hi ha un Campionat de Catalunya infantil.
Darrerament, també ha format part dels Salesians, en què va impulsar el creixement del club i la creació d'un primer equip sènior de l'entitat. Des del 2025, torna a estar a casa, al Club Esportiu Escola del Carme, en què després d'una etapa complicada, l'objectiu és recuperar l'estatus d'equip referent en el bàsquet formatiu sabadellenc. "El club està creixent de nou, és un projecte maco i ens estem movent, després d'un temps complicat. Volem impulsar una etapa engrescadora al CEEC", assegura. Una històrica del bàsquet sabadellenc, i també català, que rep un merescut reconeixement per una trajectòria que no té data de caducitat.