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L'OAR Gràcia femení salva un punt sobre la botzina en la tornada de Carol Carmona al Boccaccio

Esports

Maria Fernández va anotar de penal l'empat definitiu davant de l'Handbol Sant Vicenç amb el temps complert

  • Fernández va fer deu gols en el duel, inclòs el de la igualada definitiva -
Publicat el 20 d’octubre de 2026 a les 11:25

La doble jornada d'handbol al Boccaccio es va saldar sense victòries gracienques. Ni el masculí ni el femení van poder regalar un triomf a la seva afició, tot i que les de Claudi Olivé van rescatar un punt amb el cronòmetre a zero. L'OAR Gràcia va empatar davant de l'Handbol Sant Vicenç (30-30) en el retorn de Carol Carmona, l'entrenadora de l'ascens a Divisió d'Honor Or, aquest cop a la banqueta rival.

  • Carmona va tornar al Boccaccio, però com a entrenadora visitant

El duel va ser intens i igualat des de l'inici. Amb petits avantatges a banda i banda, cap dels dos equips va ser capaç de trencar el marcador en cap moment. De fet, les rendes van mantenir-se constantment en un o dos gols de distància de forma continuada. Al descans, poc encert golejador i un 11-11 que relfectia la màxima igualtat en el joc i també en el marcador.

A la represa, amb el pas dels minuts, el conjunt visitant es va posar per davant i va començar a defensar la seva renda. A deu minuts pel final, l'avantatge era de tres gols per a les de Carmona. Va reaccionar l'OAR amb un bon parcial i es va tornar a apropar fins al gol de diferència i, amb el temps complert, en l'última acció del partit, va aparèixer Maria Fernández. La golejadora gracienca, de penal, va fer el 30-30 definitiu arrodonint la seva actuació, amb deu gols. Primer punt de la temporada per a les de Claudi Olivé, que la pròxima setmana visitaran el Sant Quirze en el derbi vallesà de Plata.

  • Laia Vives també va ser clau amb sis gols

A l'altra cara de la moneda, l'equip masculí de l'OAR es va veure clarament superat per l'Handbol Bordils (24-37). Els visitants es van posar per davant gairebé des de l'inici i van manar en el marcador amb una renda que van obrir de tres o quatre gols gairebé des del primer parcial. Fins a l'equador del primer temps, els graciencs van aconseguir no despenjar-se, però a partir d'aleshores, el conjunt gironí va accelerar i es va arribar a distanciar amb sis gols de marge, tot i que al descans es va aconseguir reduir la diferència fins al 14-18.

Al segon temps, el Bordils es va fer fort en defensa i no va baixar el ritme golejador. La distància es va anar fent més i més grossa fins a la sentència definitiva en forma de golejada. Tercera derrota consecutiva dels de Lluís Marrugat que ocupen la catorzena posició i només han aconseguit un triomf aquesta temporada a Primera Nacional. La pròxima setmana buscaran agafar aire en la seva visita al Sant Martí Adrianenc, l'equip que es troba just per sota a la taula, penúltim.

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