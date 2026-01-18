El CE Sabadell sap patir a Teruel i es consolida al capdavant de la Primera Federació

Sisena victòria consecutiva del CE Sabadell que és més líder del grup 2 de Primera Federació. Els de Ferran Costa han patit i competit en un camp molt complicat i davant d'un Teruel (0-1) que ha pogut igualar fins al final. Els arlequinats han guanyat gràcies al gol d'Agustín Coscia a la mitja hora de joc i han defensat amb dents i ungles el triomf a la segona meitat. Es consolida al capdavant de la taula el Centre d'Esports que aprofita l'empat de l'Atlético Madrileño per obrir una escletxa de tres punts amb el segon classificat.
D'entrada, Costa ha presentat un onze continuista respecte a l'equip que es va imposar al Marbella en l'últim partit de Primera Federació. Únicament hi ha hagut dues novetats amb la tornada de Genar Fornés com a central en el lloc de Carlos García i la primera titularitat en lliga d'Alan Godoy que ha ocupat la punta juntament amb Agustín Coscia en detriment de David Astals, baixa per una lesió al quàdriceps. Això ha provocat que Javi López-Pinto hagi tornat a banda esquerra després de diverses setmanes en posicions més avançades.
L'enfrontament ha estat intens i igualat des de l'inici. El Teruel ha sortit millor i en els primers compassos ha avisat amb joc directe i jugades per banda. La més clara ha estat una centrada de Goyo que Andrés Rodríguez no ha pogut rematar al segon pal. Passat el quart d'hora de joc i havent frenat l'embranzida inicial dels locals, el Centre d'Esports ha començat a construir amb més calma i, a poc a poc, s'ha començat a aproximar sobre la porteria de Rubén Gálvez tot i que sense grans ocasions més enllà d'alguna centrada perillosa o un xut molt alt de López-Pinto.
A la mitja hora de joc, els arlequinats ha demanat la revisió d'una possible vermella a Relu per una falta sobre Godoy, però el col·legiat no ha sancionat l'acció i ha mantingut la groga. En la jugada posterior, Urri ha caçat una pilota dins l'àrea i amb un xut molt desviat ha habilitat Coscia que ha anotat de cap el primer de la matinal. S'ha escalfat el duel en el tram abans del descans amb alguna petita baralla i fins i tot una revisió de vermella precisament al davanter argentí que l'àrbitre tampoc ha vist com a expulsió. En els darrers minuts, els terolencs han buscat la igualada des de l'estratègia, però no han generat grans ocasions deixant el 0-1 al pas per vestidors.
Ha sortit bé al segon temps el Sabadell i, de fet, ha pogut duplicar l'avantatge en els primers compassos de la represa. Primer en un xut creuat de Segura que ha salvat Gálvez després d'una jugada ben lluitada per Ripoll i, poc després, en una acció de Priego dins l'àrea que ha allunyat la defensa. A l'hora de joc, Ferran Costa ha mogut la banqueta reforçant l'eix de la defensa amb l'entrada de Carlos García per Godoy. Els locals també han buscat refrescar l'equip amb la presència de més jugadors ofensius. Un d'ells, Traoré ha gaudit d'una oportunitat immillorable d'igualar, però ha relliscat quan es plantava sol davant Fuoli. A l'altra banda del camp, Bonaldo ha tornat a tenir el segon en un servei de cantonada que ha rematat desviat al segon pal.
Ha continuat movent l'equip Ferran Costa i Escudero, que tornava després de més d'un mes de baixa, Xavi Moreno i Miguelete han substituit Coscia, Quadri i López-Pinto. Encarant el tram final, el Teruel ha començat a generar situacions d'àrea amb moltes centrades i joc per bandes. La millor ha estat per a Rodríguez que ha caçat una pilota morta al punt de penal i ha rematat alt de volea. I en els moments de patiment, Urri s'ha fet dominador del mig del camp i Bonaldo de l'àrea per allunyar tot el perill i tallar l'embranzida local. El vigatà fins i tot ha fregat la sentència després d'una gran conducció que ha finalitzat amb un xut aturat per Gálvez. Ha sabut patir fins al darrer instant el Centre d'Esports, fins i tot amb dues aturades salvadores de Fuoli en el descompte per sumar tres punts que el consoliden com a líder en solitari abans de rebre l'Alcorcón el pròxim cap de setmana.
Fitxa tècnica
CD Teruel: Gálvez, Goyo (Blesa, m. 46), Hugo Redón (Traoré, m. 59), Sergio Moreno (Padilla, m. 77), Merencio (Lolo Pla, m. 59), Relu, Andrés Rodríguez, Albisua, Abraham del Moral, Joseda Menargues i Manel Royo.
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll, Bonaldo, Genar, Segura, López-Pinto (Miguelete, m. 75), Quadri (Xavi Moreno, m. 75), Urri, Priego, Godoy (Carlos García, m. 62) i Coscia (Escudero, m. 70).
Àrbitre: Alejandro Clemente. Grogues: Moreno, Relu, Albisua; Quadri, Urri Fuoli, Miguelete.
Gols: 0-1, Coscia m. 33.
Incidències: Partit disputat a l'estadi de Pinilla amb presència d'uns 300 seguidors arlequinats.