El CE Mercantil presenta la seva nova pell

Els jugadors i membres del Mercantil ja saben quina serà la seva pell a partir de la pròxima temporada. El club va presentar el dimecres passat les noves equipacions en un multitudinari acte, amb prop d'un centenar d'assistents, a les instal·lacions de FutPro. Amb una passarel·la, llums estroboscòpiques i la presència de jugadors, jugadores i entrenadors, l'entitat va anar fent públiques les diverses peces de roba d'enguany. "Una de les coses que volem millorar és la presència a la ciutat. Som un club molt reconegut i prestigiós a Catalunya, però volem participar de la vida a Sabadell. Aquest acte és un tret de sortida per créixer en aquest sentit", explica Jordi Grané, president.

Començant per la dels entrenadors i continuant amb roba de passeig, entrenaments i porters, els 'models' van anar desfilant per la sala fins al punt àlgid, quan es van descobrir les equipacions de joc. Precisament en aquest punt van arribar les principals novetats. La segona equipació, grisa i amb una ratlla fosca vertical al mig, va ser una de les innovacions, deixant enrere la groga habitual. La samarreta principal, lògicament, manté els colors del club, però amb la novetat que els quadres superiors són més petits que els inferiors i la tonalitat és més fosca. "La marca amb què treballem no tenia model de samarreta arlequinada i ens l'havíem de fer nosaltres. Hem batallat molt i al final l'han tret. És molt maca i mantenim la identitat tot i que la tonalitat és lleugerament diferent. Anirem fent petits canvis cada temporada per mostrar una evolució amb el pas del temps", admet Grané.

Les diverses equipacions d'enguany al club mercantilista / Juanma Peláez

En el pla esportiu, el president reconeix que "estem en el millor moment". Per a la 25-26, augmentaran en cinc equips l'estructura, passant als 159 i els prop de 1.000 esportistes, i amb una clara aposta pel futbol femení. "Tenim un petit problema de dimensió, realment. Veient les portes obertes, podríem créixer molt més. Ara, el nostre repte és créixer en el femení. Igual com en el masculí tenim una gran reputació, en el femení no, i per canviar això hem de fer més equips, per descomptat. Créixer moderadament, però créixer".

El principal equip de l'entitat, el juvenil masculí, va baixar de Divisió d'Honor fa un mes. L'entrenador Oscar Tutó i la resta del cos tècnic van deixar el club i fa una setmana també es va confirmar que el director esportiu Carlos López emprendrà una nova aventura al Nàstic Manresa, filial de l'Andorra, a Primera Catalana. "Som una gran família i quan els que són de casa tenen una oportunitat, els hem d'obrir les portes a sortir. Volem que els mercantilistes tinguin opcions de créixer i progressar, com és el cas del Carlos", admet.

Grané, durant l'acte / Juanma Peláez

Sobre la nova temporada a Nacional, ambició i prudència. "Estem a expenses de la possible reestructuració de la Federació. A partir d'ara hi haurà 1a RFEF, 2a RFEF i 3a RFEF. Nosaltres per club hauríem d'estar en una 2a RFEF. No sabem si serà enguany tot això. Imaginant que, de moment, continua tot igual, l'objectiu serà trencar la inèrcia dels equips que baixen dues categories de cop, que passa cada temporada. A més, davant de la possible reestructuració, hi ha l'al·licient de pujar per poder competir com a mínim a la segona divisió", analitza.