El CE Sabadell busca el primer triomf de la temporada davant d'un rival acabat de descendir

Després de l’empat sobre la botzina davant de l’Atlético Sanluqueño, el futbol de Primera Federació torna a la Nova Creu Alta amb un altre partit de gran nivell. El Centre d’Esports s’enfronta al Cartagena, aquest dissabte a les 14 h, amb ànims de revenja després de deixar escapar dos punts a El Palmar fa menys de set dies. “He vist un equip autoexigent, crític amb les situacions que són millorables i també amb la fredor de ser analítics. Estem acostumats a rebre cops de tota mena, però no ens hem desencaixat mai. Aquestes situacions no ens generen dubtes. Els errors passen i ho hem d’assumir com a part del joc. Això va de mirar endavant i aprendre de tot el que ens anem trobant. El que sí que tenim és unes ganes boges de tornar a competir pels punts que és el que ens agrada”, analitza Ferran Costa.
Els arlequinats arribaran al duel també amb algunes baixes. Jan Molina continua amb molèsties, mentre que el tècnic no podrà comptar al Genar Fornés, que podria estar tres mesos fora, ni tampoc amb Sergi Segura, qui va ser expulsat la jornada passada per doble groga. No obstant això, Costa haurà de reinventar-se perquè el tercer lateral esquerrà de la plantilla tampoc serà de la partida davant del Cartagena, però per motius extraesportius. “No és una decisió estrictament de futbol, però anem tots alineats en les decisions que es prenen. El Pau Fernàndez té una proposta de renovació que esperem que accepti, però el club no vol que es produeixin sortides que no generin rèdit econòmic, especialment amb jugadors joves. Si diem sempre que portar l’arlequinada ha de ser un motiu d’orgull, doncs la decisió és aquesta. Esperem que s’esclareixi la situació aviat, però de moment no és un jugador que estigui disponible per a l’àrea esportiva”, assegura el tècnic. En l’últim partit, Javi López-Pinto, David Astals i Ton Ripoll van ocupar el carril. També en pretemporada ho va fer Joel Priego en un parell d’ocasions.
Qui sí que estarà a disposició és Quadri Liameed, que es va retirar del terreny de joc a El Palmar amb signes de dolor, però que no pateix cap lesió i podrà jugar demà el duel de la tercera jornada de lliga. “Ens estava ajudant molt dins el partit, però ens va demanar el canvi per una molèstia que va sentir. Per sort, no ha anat a més durant la setmana i en el dia a dia està treballant molt bé. És un dels jugadors que a tots els entrenadors els agradaria tenir. Estarà en condicions òptimes per jugar”.
Tercer classificat i quatre de sis punts
Al davant estarà un Cartagena que vol tornar a Segona Divisió, categoria on ha estat les últimes cinc temporades. Amb un equip molt renovat, l’inici de lliga dels de Javi Rey ha estat molt bo: són tercers amb quatre punts dels sis possibles després d'empatar al camp de l'Antequera (0-0) i la victòria a casa contra l'Atlético Madrileño (3-2). “És un gran equip, no només per les individualitats que té, també per la riquesa i dinamisme en el joc d’atac i els moviments. Tenen capacitat de dominar amb la pilota i ho han demostrat en l’inici de lliga i en la pretemporada. La seva base i capacitat de treball és molt bona, gràcies també al seu entrenador que té capacitat de donar el seu segell als equips on entrena”, apunta Ferran Costa. A la plantilla està el sabadellenc Marc Jurado, format en el seu dia al Can Rull, que va arribar al Cartagena aquest estiu procedent del filial de l'Espanyol.
Pel que fa a precedents, murcians i arlequinats s'han enfrontat en dotze ocasions amb resultats molt repartits: quatre victòries cada equip i quatre empats. L'última vegada que ambdós equips es van veure les cares va ser a Segona Divisió en la temporada 20-21. Al Cartagonova, el Centre d'Esports es va endur el triomf amb una gran remuntada capitanejada per Guruzeta (1-2), mentre que a la Nova Creu Alta el resultat va ser d'1 a 1 amb una diana d'Stoichkov que va igualar Rubén Castro al segon temps, quan els arlequinats jugaven amb deu per l'expulsió de Jaime Sánchez.