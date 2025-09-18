Ja hi ha data per a la represa del CE Sabadell - Cartagena

Dia i hora confirmats. Els cinquanta minuts que falten per disputar de la jornada 3 de Primera Federació entre Centre d'Esports i FC Cartagena es disputaran finalment el pròxim dimecres, dia 24 de setembre a partir de les 17 h a la Nova Creu Alta. La RFEF ha tirat pel dret i ha mantingut el mateix criteri que amb el Real Madrid Castilla - Racing de Ferrol (que va ser ajornat pel 'virus FIFA' al filial blanc), aprofitant la primera data disponible per desvirtuar el mínim possible la competició.
L'enfrontament, que va començar dissabte passat, va ser suspès poc abans del minut 43 del primer temps després del fort temporal que va fer acte de presència a la ciutat. D'aquesta manera, el dimecres es disputaran els dos minuts restants del primer temps, més el descompte, i també la segona meitat al complet. Inicialment, el Cartagena, com va explicar el director esportiu Manuel Breis al Diari, era partidari de jugar la segona setmana de novembre, aprofitant un doble desplaçament, però la Federació ha preferit acabar amb el problema ràpidament i situar-lo la setmana vinent en un dia que satisfà ambdós conjunts logísticament, però en un horari força estrany que perjudicarà l'assistència de públic a l'estadi.
En clau sabadellenca, aquest duel quedarà enquadrat entre el desplaçament a Algeciras d'aquest dissabte i el partit a casa contra el Villarreal 'B' del dia 27, per tant disputant dos enfrontaments a la Nova Creu Alta en quatre dies. De fet, després de jugar contra el filial groguet, el club té previst ressembrar la gespa. Això ha fet que la decisió de l'òrgan federatiu hagi estat encara més fàcil de prendre a l'hora d'escollir la nova data.