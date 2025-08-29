El CE Sabadell obre la lliga davant d'un dels rivals a batre

Sense més temps per a proves ni assajos, el Centre d’Esports arrenca el seu camí a la Primera Federació. La Nova Creu Alta serà l’escenari de l’estrena oficial dels de Ferran Costa amb un duel de nivell davant d’un dels grans rivals a batre del grup 2, l’Eldense, aquest dissabte a partir de les 19:15 h. Un bon test per inaugurar la temporada 25-26, tot just després de superar la barrera dels cinc mil socis.
“No som els més guapos de la festa, però estem convidats”, ha dit el tècnic arlequinat en la primera roda de premsa prèvia de la temporada. Segurament és la frase que millor defineix l’esperit que ha de tenir el conjunt arlequinat per poder competir al bronze estatal. “No tenim por de cap rival. Sempre mirarem als ulls l’equip que tinguem al davant, ni abaixarem el cap ni els mirarem per sobre de l’ombro”, afirma. El Sabadell ha tancat la pretemporada amb un balanç força positiu: quatre victòries i quatre empats. “No és el més important perquè la intenció era estar ben preparats per a l’inici de competició. Ha estat un mes i mig de molta càrrega i preparació, però hem de tenir clar que aquest equip té alguns jugadors que volen consolidar-se i, com a tal, aniran creixent amb la competició. Estic segur que serem millor equip amb el pas de les jornades”. L’única baixa confirmada en el conjunt arlequinat és la de Jan Molina que ja s’havia perdut el tram final de la pretemporada per molèsties.
Al davant, en l'estrena, estarà un Eldense que acaba de baixar de Segona Divisió, però que ha configurat la plantilla en poques setmanes i encara té feina per fer en els pocs dies que queden de mercat. “Tenen jugadors amb gran experiència i que no es posaran nerviosos. És un dels transatlàntics de la categoria i les seves aspiracions són molt clares”, apunta Costa. Durant la pretemporada, els de Javi Cabello només han guanyat un dels sis partits que han disputat. Curiosament, és un dels pocs equips del grup sense exarlequinats en la plantilla, després que a l'estiu no continuessin Ian Mackay, Víctor García i Juanto Ortuño.
Pel que fa a precedents, ambdós equips s'han enfrontat en vuit ocasions amb un balanç molt igualat de tres victòries per a cada equip i dos empats. L'últim duel entre arlequinats i alacantins va ser fa dos anys i mig, al Pepico Amat, amb el triomf per 1-0 de l'Eldense que va provocar la famosa roda de premsa de Miki Lladó, insinuant un tracte de favor cap als locals per la seva vinculació amb Finetwork, un dels patrocinadors de la RFEF en aquell moment. Aquella temporada, l'enfrontament a la Nova Creu Alta també va acabar amb triomf dels d'Elda per 1-3. La diana del Centre d'Esports va ser obra de Sergi Garcia.