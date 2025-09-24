El CE Sabadell no pot desfer l'entramat defensiu del Cartagena i s'ha de conformar amb un empat

Un partit d'onze dies en què no s'ha mogut el marcador. Aquest seria el gran resum del duel entre CE Sabadell i Cartagena a la Nova Creu Alta. Els arlequinats han estat millor que els de la Regió de Múrcia, però no han estat capaços de desfer l'entramat defensiu i sumar els tres punts tampoc en la represa de l'enfrontament. Gairebé una hora de futbol que ha finalitzat amb un combat nul i el repartiment dels punts.
D'entrada, Costa ha repetit l'onze que va presentar quan es va iniciar l'enfrontament, fa setmana i mitja. Respecte a l'equip que va guanyar a Algesires, l'única modificació ha estat el retorn de Miguelete per Agustín Coscia. En el costat visitant, per contra, els canvis sí que han estat força significatius amb cinc respecte a l'inici del duel i set respecte al diumenge passat.
La represa ha començat amb uns minuts de tanteig que, en la realitat, han estat els d'un final de primer temps. Cap dels dos equips ha estat capaç de generar ocasions en els set minuts, dos de temps reglamentari i cinc de descompte, que s'han disputat abans del descans. Les arribades més perilloses han estat amb centrades de Ton Ripoll per banda dreta o un xut de López-Pinto que ha sortit desviat fins a les taules al pas per vestidors.
A la represa, ha sortit bé el Centre d'Esports. El primer avís ha estat en una centrada d'Astals que ha refusat la defensa després d'una bona combinació per banda esquerra. En la jugada posterior, Urri ha fregat el primer amb una rematada des de l'interior de l'àrea que ha marxat desviada. Amb el pas dels minuts i després de l'embranzida inicial, el Cartagena s'ha fet amb la possessió de la pilota i ha començat a dominar el duel. La més clara ha estat un cop de cap d'Alfredo Ortuño que ha marxat alt.
Ha tornat a millorar el Sabadell passat l'equador i les aproximacions han tornat a ser constants. Miguelete ha tornat a tenir el gol després d'una centrada per la dreta de Priego que Escudero ha deixat passar, però la rematada del '10' ha sortit per sobre del travesser. També López-Pinto ha posat a prova Lucho García amb un xut des de la frontal que el porter ha aturat. Ja en el tram final, els arlequinats han demanat revisar un possible penal sobre Escudero, però després d'una revisió llarguíssima, el col·legiat no ha assenyalat l'agafada de samarreta com a punible.
Ho ha intentat fins al final el conjunt de Ferran Costa davant d'un Cartagena que ha signat la igualada i ha defensat el marcador. Curiosament, no ha fet canvi durant el duel el tècnic de Castelldefels. Sisè punt d'un Centre d'Esports que es manté invicte amb una victòria i tres empats, però que encara no ha guanyat a la Nova Creu Alta. El dissabte, davant del Villarreal 'B', una nova oportunitat.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli; Ripoll, Kaiser, Bonaldo, Astals, Urri, Quadri, Priego, Miguelete, López-Pinto i Escudero.
Cartagena: Lucho; Jurado, Nil Jiménez, Serrano, Baz, Calderón (Diego Gómez, m. 58), De Blasis, Ortuño (Luismi, m. 86), Alcañiz (Fidalgo, m. 86), Chiki (Ander Martín, m. 75) i Nacho Sánchez (Kevin Sánchez, m. 75).
Àrbitre: Francisco José Ortega (comitè valencià). Grogues: Kaiser; Kevin, Nacho Sánchez, Chiki, Martín.
Gols:
Incidències: 2.848 espectadors a la Nova Creu Alta en la represa del duel de la jornada 3.