Suspès el CE Sabadell - Cartagena per la pluja

El partit entre Centre d'Esports i Cartagena s'haurà de jugar un altre dia. El fort temporal que ha passat per Sabadell aquest dissabte ha obligat a suspendre el duel poc abans d'arribar al descans, al minut 43, després que l'estat del terreny de joc hagi impossibilitat el correcte desenvolupament de l'enfrontament. La pluja ha començat a caure sobre l'estadi poc abans del quart d'hora de joc i ja no s'ha aturat, amb fins i tot moments de tempesta violenta que han deixat la gespa plena de bassals.
Minuts abans de la suspensió, el partit ja s'ha aturat per una incidència mèdica a la graderia. Poc després, els dos equips i el col·legiat han acordat deixar el terreny per la situació que, a més, no ha amainat en els instants posteriors. De fet, la comprovació de l'àrbitre, passats uns minuts, per intentar reprendre el duel ha confirmat que la pilota no corria adequadament, suspenent definitivament el partit.
En el pla esportiu, els de Ferran Costa estaven sent superiors i tenint més arribades de perill, però sense grans ocasions a cap de les dues bandes. Ara, el duel s'haurà de reprendre en una altra data, per jugar els minuts pendents del primer temps i la segona meitat sencera. El Cartagena és partidari de jugar demà diumenge, però el Centre d'Esports proposa un dia entre setmana perquè considera que demà el camp no estarà en condicions. El club ha informat que s'anunciarà la data de represa el més aviat possible.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli; Ripoll, Kaiser, Bonaldo, Astals, Urri, Quadri, Priego, Miguelete, López-Pinto i Escudero.
Cartagena: Lucho; Jurado, Nil Jiménez, Serrano, Baz, Fidalgo, Larrea, Luismi Redondo, Kevin Sánchez, Chiki i Diego Gómez.
Àrbitre: Francisco José Ortega (comitè valencià). Grogues: Kaiser; Kevin.