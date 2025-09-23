El CE Sabadell rep el Cartagena amb el lideratge del grup en el punt de mira

Després d'aconseguir el primer triomf de la temporada al Nuevo Mirador, el Centre d'Esports afronta una setmana de doble compromís a la Nova Creu Alta. El primer dels duels a l'estadi sabadellenc serà aquest dimecres a partir de les 17 h amb la represa de l'enfrontament davant del Cartagena. El partit, recordem, va ser suspès poc abans del minut 43 del primer temps amb el 0-0 en el marcador. Onze dies després, ambdós equips buscaran un triomf que els impulsi en la classificació.
Arlequinats i murcians es trobaran al 'Temple' amb dinàmiques similars. Encara invictes i venint d'una treballada victòria, qui guanyi es podrà situar al capdavant de la taula. El Cartagena, el diumenge passat, va guanyar a l'Hércules a casa amb un gol de Pablo De Blasis en el tram final. Els de Javi Rey sumen set punts de nou possibles i, en cas d'aconseguir el triomf a Sabadell, se situaran líders en solitari del grup 2 de Primera Federación. Són un equip acabat de descendir des de Segona i estan cridats a ocupar aquestes posicions fins al final de la competició.
D'altra banda, en el costat arlequinat, l'enfrontament també és una oportunitat de treure el cap per la zona privilegiada de la taula. Després dels agredolços empats a casa contra l'Eldense i al camp de l'Atlético Sanluqueño, la victòria a Algesires va ser un bàlsam. Ara, si els de Ferran Costa sumen els tres punts, s'alçaran fins al colideratge del grup, empatant a vuit punts amb Europa, Ibiza i Eldense al capdavant de la taula. El tècnic, que no seurà a la banqueta per sanció, no podrà comptar amb Sergi Segura, que va ser expulsat a Sanlúcar i acabarà de complir la sanció, ni tampoc amb els lesionats Genar Fornés i Jan Molina. En canvi, sí que estaran Kaiser i Sergio Cortés que compliran la seva sanció el dissabte contra el Villarreal 'B'.
En la represa, els dos equips poden fer modificacions en les convocatòries i introduir canvis en l'onze del dia en què es va iniciar el partit, tot i que sembla que no serà el cas. També es mantenen les amonestacions d'aquell dia, a Kaiser i Kevin Sánchez. En total, a la Nova Creu Alta es disputaran dos minuts del primer temps, més cinc de descompte, i la segona meitat sencera. Fins al moment de la suspensió per la tromba d'aigua, els arlequinats estaven sent superiors i portant el pes del partit amb un inspirat Javi López-Pinto per banda esquerra. Setmana i mitja després i amb un partit més a les cames, caldrà veure si els arlequinats poden mantenir la dinàmica o els visitants són capaços de portar el duel al seu terreny.