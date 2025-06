El futbol femení continua en creixement. Els èxits recents del Barça o la selecció espanyola i l'augment mediàtic en els mitjans de comunicació han ajudat que cada vegada més nenes vulguin practicar aquest esport. Això s'ha vist també en les apostes que s'han fet des de diversos clubs. Un d'ells és el Centre d'Esports, que encara lluny de la categoria que li pertoca en el futbol sènior, sí que ha consolidat un futbol base que és referent a Catalunya i que aquesta temporada ha brillat més de mai. "Dels quatre anys que porto com a responsable del club, clarament és el més positiu a tots els nivells", admet Vero Fernández Vilches, coordinadora del futbol base femení arlequinat.

Entre els èxits assolits enguany destaca el primer lloc en lliga del cadet, la segona posició de l'infantil i el benjamí, la permanència a màxima categoria del juvenil o un èxit sense precedents: el títol de lliga dels quatre alevins. "La veritat és que és increïble, no havia vist mai una cosa així. Els deia a les famílies que ara les expectatives estan molt altes. Sabem que és pràcticament impossible de repetir perquè és una fita impressionant. Estem molt contentes", assegura. L'aleví 'A' també es va proclamar campió de la Copa Catalunya després d'imposar-se al Premià de Dalt (3-2) a les semifinals i al Levante LP Badalona (4-0) en la final. El cadet i l'infantil també es van classificar per al torneig, però caure a les 'semis'.

Ara, els objectius són mantenir l'estructura i consolidar els projectes dels equips més pròxims al sènior. "Volem mantenir màximes categories en totes les edats i també pujar la competitivitat al juvenil 'A' perquè pugui estar en zona alta a Preferent. A la base sabem que continuarem tenint bons equips perquè la majoria de les jugadores que tenim continuen. Això també és molt positiu, que rebin trucades, però decideixin quedar-se. Demostra que estem fent les coses bé, que elles veuen que aquest és el seu equip i també és un dels objectius, poder retenir talent i que puguin fer el camí sencer per tenir una base consolidada i cada vegada haver de fitxar menys. Un dels reptes és augmentar el nivell competitiu en el futbol-11, per poder mantenir aquestes jugadores de gran nivell", analitza.

Precisament per assegurar aquestes peces cabdals, també guanya importància tenir un sènior competitiu. Després de l'ascens i campionat de lliga d'aquesta temporada, l'objectiu és continuar creixent. "Tenim un gruix important de jugadores del juvenil que pugen al primer equip. Venen de jugar en una categoria molt competitiva i s'adaptaran bé a Preferent i, per com està quedant l'equip, l'objectiu no serà la permanència. Volem estar a la zona alta i tenim ambició per fer una bona temporada. És important que les jugadores vegin que poden jugar en grans equips si es queden al Sabadell en totes les categories i és el que treballem per a aconseguir".