El CE Sabadell femení disputa el prestigiós Torneig d'Històrics

L'Històrics és un d'aquells tornejos d'estiu que fa il·lusió jugar tots els equips. En categoria masculina, L'Hospitalet es va proclamar campió fa algunes setmanes. La femenina, que enguany celebra la seva desena edició, busca guanyador, amb el Centre d'Esports entre els participants. "És un torneig de molt renom. En el futbol català sempre té una gran presència i importància. Realment, el nom ja defineix que és més que un torneig d'estiu. Que ens hagin convidat per haver pujat a Preferent també fa que sigui un premi extra", assegura Santi Fernández, tècnic de l'equip.
Les arlequinades estan al grup 1, que disputarà la fase de grups el dijous davant dos equips també es trobarà en lliga. L'estrena serà amb derbi vallesà contra el Terrassa a les 19 h. El perdedor d'aquest primer enfrontament jugarà contra el Pallejà a les 20, mentre que el guanyador ho farà a les 21 h. Els enfrontaments seran de 45 minuts i el primer classificat jugarà la gran final, prevista per al diumenge a les 19, en un partit de 90 minuts. "Al final, és una petita mesura del que ens trobarem a la lliga, però encara estem tots en rodatge i segurament serà força diferent perquè fins i tot el format és diferent. Ens fa certa il·lusió que també, per la durada dels duels, haurem de sortir a guanyar des del primer minut. L'objectiu que tenim, lògicament, és intentar guanyar, si no ja no hi aniríem. Haurem de fer les coses molt bé i competir al màxim", analitza Fernández. A l'altre grup estaran el Sant Cugat, de Tercera Federació, el Sant Gabriel, també a Preferent, i les amfitriones del Martinenc, de Primera Catalana.
Tot això quan el conjunt sabadellenc porta dues setmanes d'entrenaments i amb bones sensacions. "Des del primer dia el ritme ha estat molt alt. Hem jugat dos amistosos contra Igualada i Europa 'B', amb derrota i empat, però no li donem tanta importància als resultats ara. És primordial que fem la feina com volem i detectar els errors per poder-los corregir", afirma el tècnic. La plantilla manté el bloc de la temporada passada amb la continuïtat de dotze futbolistes, cinc que pugen des de la base i set incorporacions: Carla Calzada, Judith Utrera, Alba Alonso, Mireia Andrés, Maritxell Mena, Natalia del Rocío Suárez i Agueda Casamian. "L'equip té molta fam i ambició. No ens relaxarem. Som conscients de les claus que ens van fer pujar de categoria i ara volem continuar creixent i millorant. No renunciem a res. Estem amb moltes ganes de tornar a fer un gran any", diu Santi Fernández.