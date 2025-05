El CE Sabadell ja coneix l'últim rival en la lluita per l'ascens

Menys de 24 hores després d'assolir la classificació per a la final per pujar de categoria a Ipurua, el Centre d'Esports ja sap quin serà l'últim escull en el camí de retorn a Primera Federació. Els arlequinats s'enfrontaran al UCAM Murcia, que va acabar tercer del grup 4, i en l'anterior ronda va eliminar el Deportivo Fabril (0-0 i 3-1). L'anada es disputarà a la Nova Creu Alta aquest cap de setmana, mentre que la tornada serà a terres murcianes el cap de setmana del 31 de maig i 1 de juny.

El conjunt universitari, igual que el Sabadell, és un equip fet per pujar i amb un dels pressupostos més alts de la categoria. A la seva plantilla tenen els exarlequinats Albert Luque, que va disputar una temporada al juvenil amb Miki Lladó d'entrenador, i també Àlex Gonpi, qui va deixar l'equip el passat mercat d'hivern per anar cap a Múrcia. Com a curiositat i mostra de la competitivitat de l'equip, en tota la temporada no han perdut cap partit per més d'un gol. Un os dur de rosegar.

Normes i emparellaments de la final per pujar

Igual que en l'anterior eliminatòria, si després dels 180 minuts reglamentaris, el resultat global és d'empat, es disputarà una pròrroga de trenta minuts. Si en el temps extra tampoc hi ha guanyador, els arlequinats, que van ser quarts del grup 3, quedarien eliminats per la pitjor classificació en la lliga regular. És a dir que necessitarà guanyar per pujar l'equip de David Movilla.

La primera ronda del play-off ha deixat únicament deu equips en la lluita final per l'ascens. Cinc seran els que acompanyin els campions de cada grup a la categoria de bronze la pròxima temporada. La resta d'encreuaments han emparellat Estepona - Cacereño, Teruel - Numancia, Torrent - Talavera i Rayo Majadahonda - Real Avilés Industrial.