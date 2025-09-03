Joel Priego: "Hem de continuar treballant per transformar les sensacions en resultats"

El Centre d'Esports va aconseguir un agredolç empat davant l'Eldense en la jornada inicial de Primera Federació. Les bones sensacions i les nombroses ocasions de desfer la igualada són el gran punt positiu d'una estrena esperançadora. Una de les figures destacades, tant del partit com de la pretemporada, és Joel Priego que va ser titular com a mitjapunta per banda dreta. "L'equip està molt bé. Va ser un partit en què vam anar de menys a més. Potser els primers minuts ens va costar una mica més, però quan vam agafar el ritme vam generar ocasions per poder sumar els punts. Et queda la sensació que podries haver guanyat, però també és important mostrar que som un equip sòlid al darrere i que genera ocasions al davant. Ara ens queda continuar treballant per transformar les sensacions en resultats positius", afirma.
El manresà ja va coincidir amb Ferran Costa i és un dels comodins de l'equip, actuant també com a carriler en el duel del dissabte passat a la Nova Creu Alta. "Personalment estic molt content per la confiança i amb ganes de continuar creixent. Jo em sento més còmode jugant a la banda dreta, però he disputat minuts al carril i cada vegada estic millor en aquesta posició. Intentaré sumar a on em necessiti l'equip". El segon test de la Primera Federació serà amb un dels desplaçaments més llargs: a Sanlúcar de Barrameda. "En els viatges llargs sí que sovint costa una mica més, però ens haurem de preparar bé. Nosaltres hem de mantenir el que ens està sortint bé i l'equip està còmode en les pressions altes. Seguirem la mateixa línia", assegura.
Contra l'Atlético Sanluqueño, els arlequinats buscaran el primer triomf de la temporada. Els gaditans també van empatar a zero en l'estrena davant de l'Atlético Madrileño el dilluns passat. "Sabem que la gent des de fora pressionarà i ens esperem un partit intens i disputat. Ells buscaran que estiguem incòmodes i ens costi trobar el nostre joc, però hem de buscar les solucions per portar el plantejament a on ens interessa", analitza Priego.
Sanció a Ferran Costa i horari per a la jornada 3
Qui no serà a peu de camp en aquesta segona jornada és Ferran Costa que després de la seva expulsió amb vermella directa contra l'Eldense ha estat sancionat amb dos partits. El de Castelldefels, per tant, tampoc seurà a la banqueta en el partit davant del Cartagena a la Nova Creu Alta. Un duel que ja té horari. L'equip de la Regió de Múrcia visitarà el Centre d'Esports el dissabte dia 13 de setembre a les 14 h. Una franja curiosa que s'ha habilitat per poder encabir els deu partits seleccionats per Movistar en la programació del nou canal de la companyia.