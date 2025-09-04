El CE Sabadell s'assegura una de les seves perles fins al 2029

És el màxim exponent del projecte Lino i ja l'hem vist durant la pretemporada amb el primer equip: el Centre d'Esports blinda Alonso Zamora, que ha signat un contracte amb el club fins al 2029, el seu primer any en edat sènior. Amb setze anys, Zamora arrenca enguany la seva etapa juvenil, però ja ha disputat partits a les ordres de Ferran Costa i estarà en dinàmica de primer equip. "M'han acollit molt bé des del primer dia. Gràcies, en part, al Ferran estic aconseguint tot això. Tenir algú al costat que pugui ser com un pare futbolístic és molt important", afirma el jove futbolista a les xarxes del club.
El central sabadellenc porta al club des de prebenjamins, quan va arribar del Sabadell Nord, i ha anat cremant etapes fins a ser un puntal de l'encara innovador projecte Lino. "Tot nen que comença a jugar a l'Olímpia vol acabar a la Nova Creu Alta. Quan em van presentar el projecte no m'ho vaig pensar dues vegades. Estic madurant com a futbolista, però sobretot com a persona veient l'aposta que s'ha fet per mi i la confiança de tothom", admet. La nova clàusula de rescissió de Zamora supera el milió d'euros, segons ha informat l'entitat.
Alonso Zamora ja va entrar en la convocatòria en el primer partit de lliga i, si manté la progressió i nivell, no és descartable que debuti aquesta temporada en partit oficial. De moment, encara anirà jugant amb el juvenil a Divisió d'Honor sota les ordres de Juanjo Roldán. El líder de l'eix de la defensa arlequinada també ha mostrat la seva felicitat a xarxes socials: "Me n'alegro molt per tu i la teva família. El treball dur té recompensa", ha comentat Kaiser en la publicació de la renovació. Present i molt de futur per al Centre d'Esports.