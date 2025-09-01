El CE Sabadell confirma dos fitxatges sub-23

L'últim dia de mercat porta moviment a les oficines de la Nova Creu Alta. Malgrat que fa setmanes que el Centre d'Esports té la part més gran de la feina feta, algunes carpetes han arribat obertes a les últimes hores de la finestra estival. En el capítol de les arribades, el club ha tancat dues incorporacions: Jordi Ortega i Mikel González, ambdós migcampistes, però de perfils molt diferents.
En el cas d'Ortega, el pivot arriba procedent del Villarreal 'C', club en què va disputar una desena de partits a Tercera Federación la temporada passada. El castellonenc havia anat arrossegant problemes físics que havien limitat molt la seva participació en el futbol base groguet en els últims temps. Anteriorment, amb el 'Submarí groc' havia estat una peça important en el juvenil, fins i tot disputant partits de la Youth League i sent internacional sub-16 amb la selecció espanyola en set ocasions el 2019. Va formar part de diverses convocatòries amb el filial de Miguel Álvarez, però no va arribar a debutar, veient truncada la seva progressió pels mencionats problemes físics. A Sabadell buscarà retrobar sensacions.
D'altra banda, el club també ha oficialitzat la incorporació de Mikel González, mitjapunta mexicà procedent del Fuenlabrada. El futbolista de 21 anys es va formar en clubs com La Cruz Villanovense i l'Albacete abans de fitxar pel conjunt madrileny en què ha disputat una quarantena de partits amb el filial en les dues últimes temporades, sent habitual en els entrenaments i convocatòries del primer equip a la categoria de bronze.
Un cop tancades aquestes dues entrades, el Centre d'Esports té diferents fronts oberts que poden fructificar abans de l'hora límit, explorant sobretot vies de cessió de jugadors sub-23. No obstant això, el pròxim moviment hauria de ser la sortida de Gianni Cassaro, una de les carpetes enquistades des d'inici de mercat. El porter de Lloret, a qui la direcció esportiva va comunicar que no comptaven amb ell a principi de pretemporada, marxarà rescindit després d'uns mesos complicats. Cassaro deixa el club força molest i considerant que no s'ha estat just amb la seva situació.