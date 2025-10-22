La importància dels referents: un apadrinament bidireccional

“A l’Agustín li agrada l’asado i el mate”, expliquen els jugadors del sub-10 'B' del CE Sabadell, il·lusionats per haver rebut la visita de l’argentí Agustín Coscia, davanter del primer equip, i haver-lo conegut de més a prop després de veure'l sobre la gespa de la Nova Creu Alta. La mateixa il·lusió dels sub-12 'B' quan han compartit una estona amb el capità Sergio Cortés, que els ha entregat una samarreta signada.
Per a Cortés, “la unió entre base i primer planter ha estat una molt bona idea i una experiència gratificant.” Ell, de fet, és una de les figures amb més autoritat al vestidor del primer equip, un caràcter i lideratge que podrà transmetre a les noves generacions. Com? Doncs, tot plegat parteix de l’apadrinament, una iniciativa impulsada pel club arlequinat amb l’objectiu que els 33 equips de futbol 7 tinguin un padrí del primer equip assignat. Un jugador que es converteixi en la seva figura de referència; en paraules d'Alberto Pobre, director del FutbaseCES "una proposta per a trencar el gel i acostar els nens i nenes a l'experiència del futbol professional. També per a vincular totes les famílies amb l’entitat, perquè entenguin el que implica jugar al Centre d'Esports Sabadell siguin o no de la ciutat”.
Durant aquestes setmanes, s’estan celebrant les jornades de presentació, en què els petits futbolistes fan una primera presa de contacte amb els seus padrins. La idea, no obstant això, és que el vincle s’allargui tota la temporada promovent diverses activitats i que els professionals puguin fer el seguiment del planter, fent visites durant entrenaments o partits.
“Recordo quan vaig viure això al futbol base de l’Oviedo, estàvem entrenant i ens va visitar el mític Esteban, em paro a pensar i no fa tant de temps”, narra, emocionat, el jove porter asturià Mateo Vallina, padrí del sub-11 'B'. L’Eric, que és un dels components d’aquest equip, fa 3 anys que juga al club i per a ell estar al Sabadell “és un orgull". Durant la visita ha pogut conèixer millor el Mateo esbrinant la seva posició al camp, edat o lloc de naixement. "M'han preguntat si Oviedo estava a Andalusia", bromejava el porter. Per facilitar aquesta tasca i deixar enrere la vergonya, el club els ha repartit unes fitxes sobre el seu padrí que cada nen ha anat emplenant.
I és que l'apadrinament no deixa de ser bidireccional, una via per a que la plantilla recordi que ells també van començar a jugar de petits, van tenir uns objectius i una il·lusió que encara haurien de mantenir. Una iniciativa amb què les noves incorporacions com el Mateo, l’Agustín, el Carlos Garcia o el Lluís Estebe podran impregnar-se de l’essència d’Olímpia i de la ciutat. Una eina per crear referents. I si parlem d'aquests referents no podem oblidar-nos del futbol femení. Des del club expliquen que la planificació inicial era que els conjunts femenins fossin apadrinats per un jugador i una jugadora dels dos primers equips, per poder potenciar també aquest vincle. "És un tema d'horaris, al final els jugadors treballen d'això i les jugadores no, fer-les venir a la mateixa hora era incompatible per qüestions d'estudis i feina, llavors es va descartar", explica l'Alberto Pobre que remarca que es poden pensar altres vies per reconvertir l'apadrinament amb la participació de les futbolistes arlequinades.
Amb aquest projecte que tot just acaba de començar, el Centre d'Esports treu pit d'un futbol base que compta amb prop d’un miler de jugadors i jugadores, una seixantena d’equips i infants que somien convertir-se en el nou David Astals, Javi Morcillo o Sergi Altimira. La jove sensació que esdevingui el líder del primer equip, representant els valors arlequinats. Però, més enllà d’aconseguir aquesta fita, el Sabadell vol conscienciar, que el camí és molt llarg i ple d’obstacles, practicar un esport ja és un èxit i tal com diu Cortés, “s’ha de gaudir i si arriba alguna oportunitat, ja arribarà”.