El CE Sabadell tanca la jornada com a únic equip invicte de les tres primeres categories del futbol estatal

El Centre d’Esports va obrir la jornada vuit de Primera Federació amb el contundent i convincent triomf de divendres passat a Santo Domingo davant de l’Alcorcón (0-3). Els arlequinats van ser molt superiors a partir del 0-1 i, a la segona meitat, van passar per sobre dels locals en una autèntica exhibició que engresca, i molt, la parròquia sabadellenca. “Els nois han fet un molt bon treball en un camp molt complicat. L’equip ha tingut iniciativa i personalitat en defensa i atac. L’eficàcia ha estat més alta que altres partits, però jo avaluo els jugadors per la seva feina en el dia a dia, no per l’encert en un moment puntual”, afirmava Ferran Costa després del duel. La resta de resultats només van permetre els de Costa avançar una posició a la taula, fins a la quarta, però a un punt dels dos líders del grup: l’Europa i el Cartagena, que en tenen quinze.
El triomf a terres madrilenyes també va anar acompanyat de diverses notes positives en forma de noms propis. Diego Fuoli i la seva sisena porteria a zero en vuit partits, per exemple. De fet, el Centre d’Esports ja és el menys golejat de tota la categoria amb només tres gols encaixats, unes xifres espectaculars. “La feina col·lectiva que ens permet deixar la porteria a zero és el que em fa sentir més orgullós. Estem defensant bé cap endavant, des del primer fins a l’últim, i també ens estem mostrant molt sòlids en les situacions d’àrea”, assegurava el tècnic. També Agustín Coscia va ser protagonista amb el seu primer gol i completant els noranta minuts. “Me n’alegro molt per ell. És un treballador nat i s’ho mereixia. He estat injust fins ara perquè hauria d’haver jugat més, però ha continuat treballant i té la recompensa del gol”, deia Costa.
No obstant això, si s’ha de parlar d’un nom propi en l’exhibició a Santo Domingo és, clarament, el de Javi López-Pinto. Les dues genialitats del santcugatenc van servir per encarar la golejada. “Ha defensat molt bé. És el que més valoro. Lògicament, les dues accions en què anota són de categoria superior, però em quedo amb el sacrifici que fa un jugador de les seves característiques per posar-se al servei de l’equip i entendre a la perfecció els contextos del partit”, analitzava Ferran Costa.
L’única nota negativa del duel van ser les substitucions per lesió de Carlos García, a la mitja hora de joc, i de David Astals, al descans. “Carlos estava fent un partit molt bo una altra vegada, estava aprofitant el seu moment i és una llàstima. I amb Astals, penso que hauríem de donar més valor a què fa i ha fet pel Sabadell. No conec a ningú més arlequinat que ell. Va renunciar a diners per estar aquí i fa un mes que juga amb una costella trencada. És un dels nostres i el vull sempre al meu equip”, destacava el tècnic en roda de premsa.
Anàlisis a part, la jornada a Primera Federació també va servir per atorgar un petit títol, més simbòlic que una altra cosa, però conseqüència de la feina ben feta, al Centre d’Esports. El Tenerife va caure davant d’Unionistas (0-2) a casa i, per tant, els arlequinats ja són l’únic equip de les tres primeres categories del futbol estatal que encara no ha perdut. Si baixem un esglaó més, només Deportivo Fabril i Oviedo Vetusta mantenen aquest honor. Tres equips de cent setanta-dos. Una fita a destacar abans de rebre, el pròxim dissabte, un autèntic os: el Nàstic de Tarragona en un derbi català per la zona alta. Els grana són cinquens amb tretze punts, un menys que el Sabadell, i arribaran al duel després de guanyar el Tarazona a casa i amb 750 aficionats omplint la zona visitant.