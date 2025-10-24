El CE Sabadell, a mantenir l'invicte en un derbi de gran expectació

Un duel català a la zona alta de Primera Federació. El CE Sabadell rep el Nàstic aquest dissabte (18:30 h) en un partit clau per mantenir la posició de privilegi a la taula. Els arlequinats arriben en un estat de forma excepcional i instal·lat en l’eufòria després d’un inici de lliga somniat. L’equip de Ferran Costa és l’únic de les tres primeres categories estatals que no ha perdut, el menys golejat i l’únic que no ha anat per darrere en el marcador. Unes dades impressionants, però que no poden servir per relaxar-se. “Hi ha parlat tothom menys nosaltres. Les xifres, lògicament, reforcen la feina diària de l’equip, però tenim molt clar el camí que hem de seguir i no ens desviarem ni un 1%. No ens permeten distraccions. El missatge és el mateix des del primer dia i ho serà fins a l’últim”, assegura el tècnic.
L’exhibició de la setmana anterior a Alcorcón només va ser la confirmació d’una arrencada il·lusionant. El Centre d’Esports va tancar la jornada com a quart classificat, però la derrota de l’Atlético Madrileño davant de l’Hércules, en un partit que va ser ajornat, va permetre als sabadellencs pujar fins a la tercera plaça per la diferència de gols. Anecdòtic o no, ja són moltes setmanes amb els arlequinats instal·lats a la zona alta. “Nosaltres confiem en el que fem i això ens porta a guanyar. No guanyem i després confiem. Els que estan aquí han confiat des del primer dia, creuen en la feina feta i volen desenvolupar allò que els diem. La màxima és que l’escut i el club estan per sobre de qualsevol”, afirma Costa.
Per al duel del dissabte, el tècnic de Castelldefels no podrà comptar amb Carlos García, amb una lesió al soli que va patir la setmana passada a Santo Domingo. “No volíem especular amb l’estat d’un jugador, i per això no vam descartar-lo del tot, però no podrà ser de la partida”, admet. Tampoc estaran encara Genar Fornés, ni Jan Molina, que ja entrena amb el grup des de fa dies, però encara no serà de la partida per precaució. Sobre l’alineació, més enllà de possibles sorpreses, Ferran Costa no s’ha guardat una de les cartes i és que ha confirmat en roda de premsa que Agustín Coscia repetirà titularitat després del gran partit que va signar, amb gol inclòs, a terres madrilenyes. “Jugarà ell i deu més. S’ho ha guanyat”, avisa. Amb això, el principal dubte residirà en la defensa. Amb les molèsties de David Astals i sense García, el retorn a la defensa de quatre o l’entrada de Sergi Segura al perfil esquerrà de l’eix semblen les alternatives més evidents. Caldrà esperar.
El Nàstic, "amb un objectiu molt clar"
Pel que fa al rival, el Nàstic desplaçarà un miler de seguidors en un partit que preveu una gran entrada a la Nova Creu Alta. Els de Luis César Sampedro són cinquens amb un punt menys que els arlequinats després de sumar tretze en vuit jornades. L’equip grana es va imposar al Tarazona al Nou Estadi en l’última jornada i, en el darrer desplaçament, van superar amb solvència l’Ibiza, que no ha començat bé, però que té una de les millors plantilles del grup. “És un projecte molt ambiciós i han deixat clar el seu objectiu des del primer dia. Tenen jugadors determinants en totes les línies, amb desequilibri per fora i gent que arriba bé a l’àrea”, analitza Costa. A la plantilla dels tarragonins hi ha els exarlequinats César Morgado i Marcos Baselga.
Pel que fa a precedents, l'enfrontament és un autèntic clàssic del futbol català. En 93 ocasions s'han vist les cares ambdós equips, segons les dades de la web de memòria història del Centre d'Esports. Totes les categories del futbol estatal han presenciat un enfrontament històricament molt igualat. Els arlequinats s'han imposat en 38 ocasions, els grana en 37 i han empatat 18 vegades. La temporada passada, es van enfrontar en pretemporada a la Nova Creu Alta amb triomf visitant per 0-2. En l'últim duel oficial, a Primera Federació, el partit va acabar 0-0.