CE Sabadell i Nàstic de Tarragona, llestos per al derbi català a la Nova Creu Alta

Setmana de derbi català, que a Primera Federació ja és notícia. Enguany, són tres els representants al bronze estatal. En el primer duel de la temporada, l'Europa va guanyar per 2-0 un Nàstic de Tarragona que ara visitarà la Nova Creu Alta. El Centre d'Esports, únic invicte de les principals categories del futbol estatal, buscarà mantenir la dinàmica davant d'un dels equips que vol estar a la zona alta de la taula. Aquest dimecres, els dos clubs han realitzat una petita jornada de germanor a l'escenari del partit del dissabte amb una trobada entre l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, i el grana, Luis César Sampedro.
"Respectem moltíssim el Centre d'Esports. Està fent una gran temporada, molt i molt bé. Només ha encaixat tres gols i ha deixat sis porteries a zero. El ritme de punts i les estadístiques són brutals. Tot això ho hem analitzat i ho tenim en compte, però sabem que podem fer un bon partit i aconseguir el que no ha fet ningú: guanyar el Sabadell", assegura el tècnic del conjunt tarragoní. "El Nàstic és un club amb molta història, que ha estat a prop de tornar al futbol professional en les últimes temporades. Ells han estat clars amb els seus objectius des del primer moment, volen intentar ser els millors dins el grup i tenen un gran entrenador", admet Costa.
El duel enfrontarà dos equips que actualment ocupen zona de play-off, el Sabadell és quart i el Nàstic, cinquè. És encara molt d'hora per parlar d'objectius, però, en certa manera, es podria considerar un duel directe a la part alta de la taula. "És massa aviat. El nostre objectiu és pujar a Segona, però al juny. Per fer-ho cal construir un camí que estarà ple de dificultats i contratemps. De moment, hem de guanyar el dissabte. El temps marcarà qui és qui a la lliga. La classificació anirà dictant sentència amb el pas de les jornades", afirma Sampedro.
Una de les claus del partit serà l'ambiental. Un miler de nastiquers es desplaçaran a la ciutat per a presenciar el derbi català. Si l'afició arlequinada respon, es viurà la millor entrada de la temporada amb diferència. "Al final, jugar a casa amb els nostres sempre ens fa il·lusió perquè la capacitat que té aquest estadi d'empènyer i acompanyar l'equip, de fer-se notar, de ser un jugador més, penso que és fonamental. Nosaltres som qui li hem de donar a l'afició i no al revés", apunta el tècnic arlequinat. "A través d'aconseguir resultats positius hem de generar positivitat i felicitat en els nostres aficionats. Ells venen aquí i es gasten els diners i el temps. Volem guanyar per tots ells. El futbol és dels aficionats i els hem de regalar bones actuacions i partits per a agrair el seu suport", afegeix l'entrenador que actuarà com a visitant aquest dissabte.
Ambdós conjunts arribaran a l'enfrontament amb bona moral després de les últimes victòries. Els arlequinats van golejar l'Alcorcón a domicili divendres passat (0-3), amb el peatge d'una possible lesió de Carlos García, que serà dubte fins al final, mentre que el Nàstic va guanyar a casa contra el Tarazona (2-1), deixant enrere el gerro d'aigua freda de la setmana anterior, precisament davant del conjunt madrileny. Els grana, que són cinquens, sumen tres victòries en els quatre últims partits, incloent-hi una golejada a l'Eldense (3-0) i una solvent victòria a Eivissa (0-2). Mantindrà el conjunt de Ferran Costa l'invicte o es convertirà l'equip tarragoní en el primer a imposar-se als arlequinats enguany? El dissabte, en el derbi, la resposta.