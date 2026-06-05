La Nova Creu Alta, a 'full gas' per buscar la remuntada: entrades exhaurides

No hi ha bitllets. Ni tan sols haurà d'obrir les taquilles la Nova Creu Alta per al decisiu partit d'aquesta nit (21 h) davant del Real Madrid Castilla. El Centre d'Esports ha anunciat el sold out i hi haurà ple absolut per buscar la remuntada contra el filial blanc. Serà la millor entrada des del 2011 en el duel contra l'Eibar, és a dir des de la instal·lació de cadires a totes les zones de la graderia. En aquella ocasió es va arribar als 16.000 espectadors, ara, la xifra s'acostarà als 12.000.
Els de Ferran Costa han d'aixecar el 2-0 en contra de l'enfrontament d'anada al Di Stéfano, però la ciutat i l'afició jugaran un paper clau per poder capgirar el marcador, sent el jugador número dotze des de fins i tot abans del duel. L'equip, que es troba concentrat, arribarà a l'estadi en autocar i les penyes ja han organitzat una gran rebuda cap a les 19 h per començar a entrar al partit.
L'ambient serà de gala també amb la FanZone al davant de l'Olímpia per fer la prèvia d'una tarda que pot ser memorable. Els jugadors, a més, jugaran amb una samarreta d'edició especial amb el ja famós full gas al frontal de l'equipació. La frase es va viralitzar en la xerrada de Costa abans de la victòria contra el Sevilla Atlètico de fa un parell de mesos. A més, a l'interior de les lletres hi haurà el nom de pila de tots els socis arlequinats.
Els arlequinats necessiten guanyar de dos gols en el temps reglamentari per forçar la pròrroga. Amb el global igualat al final del temps extra seria el Centre d'Esports qui aconseguiria la classificació per a la final del play-off. És a dir, no hi ha penals.
Des d'aquesta matí, també l'Ajuntament ha volgut mostrar el seu suport institucional a l'equip amb la bandera arlequinada penjada a l'edifici del consistori. "Esperem que tinguin molta sort i guanyin el partit. Tota la ciutat està amb ells", ha dit l'alcaldessa Marta Farrés aquest migdia, en la roda de premsa de presentació dels tendals per la calor a l'Olímpia.
Una final abans de la final. Un partit per lluitar fins a l'últim instant i per creure que l'efemèride és possible. La Nova Creu Alta ha de ser una olla a pressió, com han demanat jugadors i cos tècnic en tot moment des que va acabar el partit a Valdebebas. Noranta minuts, o cent vint, per competir fins al darrer instant i aconseguir una remuntada per al record. Pot ser un gran dia.