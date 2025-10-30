El jugador del CE Sabadell que disputarà el Mundial sub-17

Talent internacional al Centre d'Esports. El migcampista de setze anys, Theo Benjamin Lacombe, disputarà el Mundial sub-17 que se celebra a Qatar a partir del dilluns. El futbolista, actualment al juvenil 'C' de Preferent del conjunt arlequinat, ha estat convocat amb la selecció d'Haití per a la competició. El combinat caribeny debutarà dimarts dia 4 de novembre contra Egipte. El segon partit serà el divendres dia 7 davant d'Anglaterra i tancarà la fase de grups enfrontant-se a Veneçuela el pròxim dilluns dia 10. Els pronòstics situen l'equip nacional haitià com el teòric rival més fluix del grup E.
D'origen francès, Lacombe va arribar al club el 2023, procedent de l'infantil 'A' del Sant Andreu. Un cop finalitzi la seva participació en la cita internacional, tornarà a l'Olímpia per continuar la temporada amb el juvenil 'C' arlequinat, amb qui encara no ha debutat enguany en lliga per la llarga concentració amb el seu país que ha estat preparant el Mundial a Catalunya. En la 24-25 sí que va ser una peça important en el cadet 'A' del Centre d'Esports, a Divisió d'Honor, disputant 21 partits i compartint vestidor amb, entre altres, Alonso Zamora.
Futbolísticament, destaca per ser un migcampista físic, amb recorregut i capacitat per guanyar duels. Ara, té una oportunitat, davant dels focus de les millors seleccions de base del planeta, de demostrar la bona feina del FutBaseCES, i també la seva qualitat com a jugador en una selecció de menys renom. Un aparador immillorable per refermar el compromís del club amb un obrador que es vol continuar consolidant com un dels millors del país.