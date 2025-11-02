L'esport com a eina d'integració: posar en paraules un sentiment

L'esport com a eina de vida o d'integració a un col·lectiu. Aquests són alguns dels valors que pretén reflectir el CE Sabadell a través del concurs de relats arlequinats. Una iniciativa que fusiona l'esport i la cultura, a més de crear comunitat. L'objectiu principal ha estat consolidar la proposta, en la seva segona edició, afegint un nou incentiu: la categoria per a menors de divuit anys. L'auditori de la Biblioteca Vapor Badia ha acollit l'entrega de premis en un acte amb la presència del porter del primer equip Mateo Vallina, conduït pel periodista Sergi Garcés. “Vull agrair la participació de tothom. Estem molt contents de l’acollida, igual que en la primera edició. El nivell ha estat molt alt. És un acte molt especial i ens fa molta il·lusió”, ha afirmat Edu Mesa, membre de l'àrea social del Centre d'Esports.
Tots els finalistes han pogut compartir els seus relats davant d'un públic emocionat i els primers a rebre els premis han estat els més petits. L'Andrés Valenzuela s'ha convertit en el guanyador de la categoria infantojuvenil gràcies a la seva història: l'emoció i els nervis a l'hora de llençar un penal. Han completat el podi Martí Graell i Mateu Aro, de només nou anys, amb dos relats que expliquen què significa la pràctica esportiva per a ells.
Més tard ha estat el torn dels participants de la categoria sénior. El Josep Asensio, visiblement emocionat perquè no s'ho esperava, s'ha endut el primer premi per la història d'un home que troba el seu lloc gràcies al futbol. L'han seguit l'Arnau Ruiz, que ha relatat una analogia entre la seva vida i una final de la Champions: pateix una malaltia al cor i aquest és el seu principal partit dia a dia. El tercer lloc ha estat per l'Anaël le Biham, una noia francesa que veu l'esport com un idioma universal amb què ha pogut integrar-se lluny de casa. L'acte ha culminat amb unes paraules d'agraïment del president Pau Morilla-Giner de forma telemàtica, que ha posat en valor aquestes iniciatives.