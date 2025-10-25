FOTOS | Els futbolistes del futur assalten la Nova Creu Alta

Desplegament de llums i ritme per presentar els 945 jugadors i jugadores que conformen la base i les seccions del CE Sabadell. Aquest divendres, les promeses del futur arlequinat han trepitjat la gespa de la Nova Creu Alta sota l'atenta mirada de familiars i amics, per donar el tret de sortida oficial a una nova temporada de futbol.
"Veure la Grada Lino plena de nens i nenes, i de somnis, és un orgull. El futbol base és molt més que esport, és una escola de valors i de persones. A nivell competitiu, podem estar molt contents perquè tenim equips en màximes categories i entre els millors de Catalunya. El nostre objectiu és formar jugadors, però també persones. Encara que no es pugui guanyar sempre, que quan perdin ho facin amb l’esperit que els hem inculcat. El camí és llarg, però ple de somnis. Honor al Sabadell”, ha afirmat el president Pau Morilla-Giner. “És un honor estar a la Nova Creu Alta. Soc arlequinada i sòcia i em fa molta il·lusió ser aquí. El futbol base és esport i també és amistat i companyonia”, ha afegit Mar Molina, representant institucional en la presentació.
Amb 62 equips i 127 tècnics, el FutbaseCES s’ha vestit de gala en la posada de llarg de la temporada 25-26. El filial i el juvenil han estat els grans estandards de la presentació amb els tècnics Marc Cabestany i Juanjo Roldán al capdavant. També el futbol femení ha gaudit d’una nombrosa presència, tenint el primer equip, que acaba de pujar a Preferent, com a principal referent per a les més petites.