El racó del Campanar busca l’encaix definitiu

El passeig de la Plaça Major celebrarà aquest Nadal el tercer aniversari des que es va inaugurar la reforma actual, amb la incorporació d’arbrat i fonts ornamentals com a elements més destacats. Al llarg tram des de la part alta de la Rambla fins a l’inici del Passeig, però, hi ha tot un gran espai sobre el qual es plantegen canvis a curt termini i propostes per a debatre per transformar el triangle entre la Rambla, el racó del Campanar i el Passeig. Fonts de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que el Govern municipal està treballant una proposta, “encara en fase d’anàlisi”, per donar continuïtat a la transformació que el 2022 va viure el Passeig. L’objectiu, afegeixen, és donar continuïtat al que es va fer aleshores i introduir plantes arbustives i flors a la zona en què ara predomina el paviment gris i és especialment dura amb la calor de l’estiu. També s’estudia millorar la mobilitat, l’enllumenat i el mobiliari urbà perquè sigui “un espai més amable, agradable i funcional per a la ciutadania”.
Des de la Fundació Bosch i Cardellach també s’ha estudiat aquest espai abastament. El coordinador de la secció de Territori i Espai urbà, Jordi Llonch, explica que “la solució adoptada [amb el Passeig] és neutre i correcta, però es podria singularitzar l’espai donant-li el caràcter de node” i, alhora, “pensem que manca singularitat en un espai central de la ciutat”. La bona notícia en relació amb aquesta zona és que “s’ha acabat la provisionalitat” i la ciutadania pot gaudir d’espais verds.
En canvi, l’arquitecte Òscar Sardeny del despatx SG Arquitectes i membre de la delegació vallesana del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), apunta en la direcció contrària: “No considero necessari incorporar-hi nous elements urbans ni vegetació”, reflexiona, perquè “es tracta d’un espai de pas estratègic, un veritable nus de connexió per a fluxos importants de vianants que arriben des del Passeig, la plaça del Doctor Robert, la plaça Sant Roc, la Rambla i fins i tot el carrer del Pedregar”; i un tram on es combina la circulació de transport públic (taxis, autobusos), mercaderies i bicicletes. És per aquesta combinació d’usos que considera “essencial” mantenir l’organització actual d’aquesta zona.
La Gran campana
Un dels aspectes sobre els quals gira el debat d’aquest lloc tan cèntric és l’escultura de la Gran campana d’Antoni Tàpies, que des de l’abril de l’any passat està vallada per manteniment fins que es va instal·lar una tanca blanca al seu voltant per protegir-la –a causa de l’incivisme–. Però com indiquen des de la Bosch i Cardellach, “el tractament de la campana amb la tanca blanca resulta ridícul i poc respectuós amb la peça d’art”. Per això proposen pensar si cal traslladar-la, “sense barreres”, en un altre lloc on quedi més protegida. L’arquitecte urbanista sabadellenc Manel Larrosa, per la seva part, proposa fer-la part d’un nou espai singular en aquest indret.
Des de l’Ajuntament, fonts municipals no van tan enllà, però sí que apunten que “s’està analitzant la incorporació d’un sistema d’il·luminació més artística que permeti posar en relleu i potenciar els elements patrimonials que hi ha en aquest espai”.
Si bé la campana és una realitat, no ha estat l’únic projecte escultòric amb intenció que s’ha volgut situar en aquesta zona. L’altre és la pèrgola del sabadellenc Alfons Borrell que es va projectar fa una dècada, però va quedar descartada. Era una pèrgola artística que havia d’anar des de l’inici del Passeig fins al carrer de la Rosa aproximadament.
Properes obres: l’aparcament
Les obres del Passeig ja van acabar fa tres anys, és cert, però s’haurà d’obrir una cicatriu temporal quan es faci la unió dels dos aparcaments soterranis: el de Doctor Robert amb el dels FGC. La licitació de les obres està en marxa, no s’espera que s’adjudiquin fins al primer trimestre de 2026 i, per tant, fins que no comencin no es podrà precisar quan es duria a terme la fase d’unió, tot i que el Govern municipal va dir que ho intentarà fer coincidir amb el període de vacances d’estiu en què hi ha menys moviment: literalment, enderrocar la paret divisòria dels dos aparcaments i enllaçar-los, aproximadament on s’ajunten el racó del Campanar i el Passeig.
L’actuació anirà acompanyada de l’eliminació de les actuals entrades i sortides viàries i per a vianants dels carrers del Pedregar i del Sol, perquè l’entrada al futur aparcament unificat, previst per al 2028, serà al carrer de la Salut - plaça de l’Àngel i la sortida per l’actual rampa del passeig de Manresa, però ocupant menys de la meitat de la superfície actual.