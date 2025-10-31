El CE Sabadell tanca la setmana de triple partit amb un desplaçament complicat

Entre el dissabte passat i demà, el Centre d’Esports haurà disputat tres enfrontaments. Les setmanes de Copa ja ho tenen això. Al bon regust del triomf davant del Poblense, i les grans sensacions de l’empat contra el Nàstic, els de Ferran Costa tanquen ara aquests set dies d’enfrontament exigents visitant una plaça complicada: Torremolinos, dissabte a les 16 h. Els arlequinats s’enfronten a un rival que està sorprenent en l’inici de competició, i més encara amb tot el context que hi ha al darrere. No obstant això, la gran preocupació del cos tècnic a hores d’ara és recuperar els jugadors després del desgast de l’eliminatòria a Sa Pobla. “És evident que hi ha fatiga acumulada. El doble viatge fa que sigui més complicat recuperar, però estem fent tot el possible per accelerar aquest procés. No arribarem al 100% en aquest sentit, però farem tot el possible per suplir aquesta energia que falti amb cor i ganes de fer-ho bé”, assegura.
A terres balears, alguns dels habituals van acumular una càrrega important. Joel Priego o Arthur Bonaldo, dos dels indiscutibles, van acabar molt justos físicament. “Lògicament, els esforços i la tensió competitiva es noten. Estem treballant amb els físios perquè arribin de la millor manera possible al partit. Cada hora és clau per recuperar els jugadors. Decidirem poc abans de l’inici, per sensacions i pla de partit, quins són els onze ideals per començar i per acabar. Haurem de fer un sobreesforç per assolir els reptes de la setmana i sumar els punts”, analitza Costa. L’expedició, que va anar directament de Mallorca a Màlaga, té les baixes de Genar Fornés, Jan Molina i Carlos García.
Al davant estarà un Juventud Torremolinos que fa algunes setmanes va denunciar impagaments en la plantilla i cos tècnic. Ja s'han solucionat aquests problemes, però, fins i tot abans, el rendiment estava sent molt bo en un dels equips candidats a estar a la zona baixa. “És un equip dinàmic, amb jugadors associatius i atrevits en zona ofensiva. Generen moltes situacions de porteria contrària, especialment a casa. És un gran repte i un escenari que cal entendre bé per poder sortir satisfets”, avisa Costa. Els malaguenys també van disputar Copa entre setmana, caient al camp del Torrent (3-1), però sumant minuts a les cames de jugadors importants.
El conjunt andalús es troba vuitè classificat i acumula una única derrota en els últims set partits, incloent una golejada a l'Ibiza (3-0) fa algunes setmanes. L'anterior jornada van imposar-se a l'Atlètico Sanluqueño a El Palmar (0-2) i a casa només han caigut davant de l'Europa (0-1) en la primera jornada en un duel en què van acabar amb nou jugadors sobre el terreny de joc. A la plantilla està l'exarlequinat Peque Polo, que sumava dos gols en l'inici de competició, però que no estarà disponible per lesió. Serà el primer enfrontament oficial entre ambdós conjunt: mantindrà la ratxa invicta el Centre d'Esports o continuarà sumant l'equip malagueny?